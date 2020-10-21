بلدية أبو عجرم تطرح عدداً من المواقع الاستثمارية

المناطق - الجوف

أعلنت بلدية أبو عجرم بمنطقة الجوف طرح عدداً من المواقع التجارية للاستثمار وترغب بتأجيرها عن طريق المزايدة العامة وذلك وفق الشروط المحددة .

وأوضحت إدارة الاستثمار بالبلدية أن المواقع الاستثمارية هي: أولاً : قصر أفراح قائم وعدد (2) كشك في مركز أبو عجرم .

ثانياً : قصر أفراح وسوق تجاري وعدد (2) كشك في مركز ميقوع .

ثالثاً : قصر أفراح قائم وعدد (2) كشك في مركز الأضارع .

وآخر موعد لتقديم العطاءات يوم الاثنين 9 ربيع الآخر 1442 .

ودعت البلدية الراغبين في دخول المزايدة ومعرفة تفاصيل الفرص الاستثمارية وشراء كراسات الشروط والمواصفات تحميل تطبيق “فرص” على الأجهزة الذكية أو الدخول على الموقع الإلكتروني www.balady.gov.sa

ويأتي الإعلان و تحفيز الاستثمار ببلدية ابو عجرم بإشراف رئيسها المهندس مشعل بن محمد الحسن مؤكدا على أهمية الاستثمار وتنشيطه.