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بلدية أبو عجرم تطرح عدداً من المواقع الاستثمارية

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بلدية أبو عجرم تطرح عدداً من المواقع الاستثمارية

http://almnatiq.net/?p=914773
المناطق - الجوف

أعلنت بلدية أبو عجرم بمنطقة الجوف طرح عدداً من المواقع التجارية للاستثمار وترغب بتأجيرها عن طريق المزايدة العامة وذلك وفق الشروط المحددة .
وأوضحت إدارة الاستثمار بالبلدية أن المواقع الاستثمارية هي: أولاً : قصر أفراح قائم وعدد (2) كشك في مركز أبو عجرم .
ثانياً : قصر أفراح وسوق تجاري وعدد (2) كشك في مركز ميقوع .
ثالثاً : قصر أفراح قائم وعدد (2) كشك في مركز الأضارع .
وآخر موعد لتقديم العطاءات يوم الاثنين 9 ربيع الآخر 1442 .

ودعت البلدية الراغبين في دخول المزايدة ومعرفة تفاصيل الفرص الاستثمارية وشراء كراسات الشروط والمواصفات تحميل تطبيق “فرص” على الأجهزة الذكية أو الدخول على الموقع الإلكتروني www.balady.gov.sa
ويأتي الإعلان و تحفيز الاستثمار ببلدية ابو عجرم بإشراف رئيسها المهندس مشعل بن محمد الحسن مؤكدا على أهمية الاستثمار وتنشيطه.

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