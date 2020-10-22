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الأمير تركي بن طلال يتفقد بيئة العمل الجديدة والطوارئ بمستشفى أحد رفيدة العام

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الأمير تركي بن طلال يتفقد بيئة العمل الجديدة والطوارئ بمستشفى أحد رفيدة العام

الأمير تركي بن طلال يتفقد بيئة العمل الجديدة والطوارئ بمستشفى أحد رفيدة العام
http://almnatiq.net/?p=914803
المناطق - عسير

تفقّد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير مساء أمس بيئة العمل الجديدة في مستشفى أحد رفيدة العام، بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومدير الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري.
وأشاد سموه بما تقوم به وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير من مشروعات وجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة، ومن ذلك مشروع مستشفى أحد رفيدة الذي يهدف للارتقاء بالخدمات في المستشفى للمستويات المحددة وفق المعايير المعتمدة للجودة على مستوى البنية التحتية أو بيئة العمل أو الموظفين وكذلك الوثائق والسجلات وغيرها.
من جانبه نوه وزير الصحة بالدعم الكبير الذي تحظى به الخدمات الصحية من لدن القيادة الرشيدة، ومتابعة سمو أمير منطقة عسير لاحتياجات الخدمات الصحية بالمنطقة.
وشاهد سموه عرضاً مرئياً عن مراحل إنجاز مشروع بيئة العمل النموذجية، ومراحل الإنجاز في باقي الأقسام، ثم اطّلع على نماذج افتراضية من ملفات المرضى والموظفين والسياسات والإجراءات الداخلية المتبعة بالمستشفى.
عقب ذلك اطّلع الأمير تركي بن طلال -يرافقه وزير الصحة- على أقسام الطوارئ والتنويم.

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