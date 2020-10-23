احدث الأخبار

عقوبات أميركية على سفير إيران بالعراق وعلى قياديين بحزب الله
أبرز المواد
 القوات البحرية تضبط أكبر كمية من مخدر الميثامفيتامين تقدر قيمتها بأكثر من ١٠٠مليون دولار
أبرز المواد
 إعلان أسماء الفائزين بجائزة “أداء الصحة”
أبرز المواد
 وزير الإعلام اليمني: اليمن يخوض معركة تاريخية للتصدي للمخطط التوسعي الإيراني
أبرز المواد
 وزارة الدفاع:بدء إجراء الكشف الطبي الثاني لمرشحي الكليات العسكرية والجامعيين الأحد
أبرز المواد
 المملكة تشارك في مؤتمر المانحين في جنيف لتخفيف المعاناة الإنسانية عن اللاجئين
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال يتفقد بيئة العمل الجديدة والطوارئ بمستشفى أحد رفيدة العام
أبرز المواد
 وزير التعليم: مشروع نيوم ما هو إلا شاهد حضاري لمدينة ذكية ومنافس كبير للنماذج العالمية
أبرز المواد
 الحي الدبلوماسي بمدينة الرياض يستضيف أول معرض إيطالي للتصوير والفنون
أبرز المواد
 السفير المعلمي يؤكد وقوف المملكة بجانب الشعب اللبناني في أزمته
أبرز المواد
 مقتل مفتي دمشق وريفها بانفجار عبوة ناسفة
أبرز المواد
 ثاني أيام القمة العالمية للذكاء الاصطناعي يشهد اختتام فعاليات الآرتاثون الفني
أبرز المواد
عقوبات أميركية على سفير إيران بالعراق وعلى قياديين بحزب الله

عقوبات أميركية على سفير إيران بالعراق وعلى قياديين بحزب الله

أبرز المواد
القوات البحرية تضبط أكبر كمية من مخدر الميثامفيتامين تقدر قيمتها بأكثر من ١٠٠مليون دولار

القوات البحرية تضبط أكبر كمية من مخدر الميثامفيتامين تقدر قيمتها بأكثر من ١٠٠مليون دولار

أبرز المواد
إعلان أسماء الفائزين بجائزة “أداء الصحة”

إعلان أسماء الفائزين بجائزة “أداء الصحة”

أبرز المواد
وزير الإعلام اليمني: اليمن يخوض معركة تاريخية للتصدي للمخطط التوسعي الإيراني

وزير الإعلام اليمني: اليمن يخوض معركة تاريخية للتصدي للمخطط التوسعي الإيراني

أبرز المواد

وزير الإعلام اليمني: اليمن يخوض معركة تاريخية للتصدي للمخطط التوسعي الإيراني

وزير الإعلام اليمني: اليمن يخوض معركة تاريخية للتصدي للمخطط التوسعي الإيراني
http://almnatiq.net/?p=914813
المناطق - الرياض

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: إنّ التحركات الإيرانية الأخيرة كشفت بوضوح حقيقة المعركة التي تدور في اليمن منذ خمسة أعوام.
وأوضح الوزير الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ( سبأ ) اليوم أنّ الأحداث أكدت أنّ الحكومة والجيش والشعب اليمني بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن يخوضون معركة تاريخية فاصلة في الدفاع عن الأرض والهوية، والتصدي للمخطط التوسعي الإيراني بخلفياته التاريخية والعنصرية، وسياسات نشر الفوضى والإرهاب بالمنطقة‏.
ودعا الإرياني بقية دول وشعوب المنطقة العربية إلى عدم الاكتفاء بموقف المتفرج, مما يحدث في اليمن من عدوان إيراني واضح وصريح، وإدراك طبيعة التحديات وحجم المخاطر المحدقة بأمتنا وحضارتنا وتاريخنا، والوقوف في وجه الخطر الذي يتهددنا جميعاً، ويهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

روابط ذات صلة

عقوبات أميركية على سفير إيران بالعراق وعلى قياديين بحزب الله

عقوبات أميركية على سفير إيران بالعراق وعلى قياديين بحزب الله
القوات البحرية تضبط أكبر كمية من مخدر الميثامفيتامين تقدر قيمتها بأكثر من ١٠٠مليون دولار

القوات البحرية تضبط أكبر كمية من مخدر الميثامفيتامين تقدر قيمتها بأكثر من ١٠٠مليون دولار
إعلان أسماء الفائزين بجائزة “أداء الصحة”

إعلان أسماء الفائزين بجائزة “أداء الصحة”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*