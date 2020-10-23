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إعلان أسماء الفائزين بجائزة “أداء الصحة”

إعلان أسماء الفائزين بجائزة “أداء الصحة”
http://almnatiq.net/?p=914815
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، أسماء الفائزين بجائزة أداء لهذا العام برعاية معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.
وحصل مستشفى الملك خالد بالخرج في مسار المنشآت التابعة لوزارة الصحة على جائزة أفضل مشروع تحسين أداء لمستشفى عام لعام 2019، كما حصل مستشفى الصحة النفسية بالقصيم على جائزة أفضل مشروع تحسين لمستشفى صحة نفسية لعام 2019م.
ونال مركز صحي شمال المطار بمحافظة خميس مشيط جائزة مسار أفضل مشروع تحسين في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وظفرت مدينة الملك سعود الطبية بجائزة أفضل مشروع تحسين لمشارك جديد في برنامج أداء الصحة في نسخته الثانية، فيما حصل المستشفى السعودي الألماني بجدة في مسار المنشآت من خارج وزارة الصحة على جائزة أفضل مشروع تحسين في مستشفيات القطاع الخاص لعام 2019م، ومستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة في فئة أفضل مشروع تحسين أداء لمقدم رعاية حكومي من خارج وزارة الصحة.
وفي مسار الأفراد, حصلت الدكتورة ندى علي الشيخ من مجمع الدمام الطبي على جائزة أداء الصحة لأفضل أداء لمسؤول تحسين، فيما نالت هنادي القاضي من مستشفى أبها للولادة والأطفال جائزة أفضل أداء لقادة التغيير لعام 2019م، وذهبت جائزة أفضل أداء لجامعي البيانات لعام 2019م, إلى شيرهيل إليكو من مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف.
وأشادت لجنة تحكيم الجائزة بعدد من المشاركات في كل المسارات والفئات، مثنيةً على مشاركة مستشفى الملك خالد بنجران في فئة أفضل مشروع تحسين أداء لمستشفى عام لعام 2019، ومركز صحي الظبية بمنطقة جازان في فرع أفضل مشروع تحسين أداء لمراكز رعاية صحية أولية.
ومنحت اللجنة إعجابها للمشروع المقدم من مستشفى محايل العام في فئة أفضل مشارك جديد في برنامج أداء الصحة بنسخته الثانية لعام 2019.
وحصل مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود بالرياض على مسار أفضل مشروع تحسين أداء لمقدم رعاية غير تابع لوزارة الصحة “قطاع حكومي آخر” لعام 2019، كما حصل مستشفى الدكتور سليمان الحبيب التخصصي على أفضل مشروع تحسين في مستشفيات القطاع الخاص.
وفي ضمن مسار الأفراد, حصلت عسلة محمد من المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير على إشادة أفضل أداء لمسؤولي تحسين الأداء لعام 2019.

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