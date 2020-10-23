احدث الأخبار

معهد الإدارة العامة يترجم كتاب “بحوث دراسة الحالة .. التصميم والأساليب” للعربية
أبرز المواد
 عقوبات أميركية على سفير إيران بالعراق وعلى قياديين بحزب الله
أبرز المواد
 القوات البحرية تضبط أكبر كمية من مخدر الميثامفيتامين تقدر قيمتها بأكثر من ١٠٠مليون دولار
أبرز المواد
 إعلان أسماء الفائزين بجائزة “أداء الصحة”
أبرز المواد
 وزير الإعلام اليمني: اليمن يخوض معركة تاريخية للتصدي للمخطط التوسعي الإيراني
أبرز المواد
 وزارة الدفاع:بدء إجراء الكشف الطبي الثاني لمرشحي الكليات العسكرية والجامعيين الأحد
أبرز المواد
 المملكة تشارك في مؤتمر المانحين في جنيف لتخفيف المعاناة الإنسانية عن اللاجئين
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال يتفقد بيئة العمل الجديدة والطوارئ بمستشفى أحد رفيدة العام
أبرز المواد
 وزير التعليم: مشروع نيوم ما هو إلا شاهد حضاري لمدينة ذكية ومنافس كبير للنماذج العالمية
أبرز المواد
 الحي الدبلوماسي بمدينة الرياض يستضيف أول معرض إيطالي للتصوير والفنون
أبرز المواد
 السفير المعلمي يؤكد وقوف المملكة بجانب الشعب اللبناني في أزمته
أبرز المواد
 مقتل مفتي دمشق وريفها بانفجار عبوة ناسفة
أبرز المواد
معهد الإدارة العامة يترجم كتاب “بحوث دراسة الحالة .. التصميم والأساليب” للعربية

معهد الإدارة العامة يترجم كتاب “بحوث دراسة الحالة .. التصميم والأساليب” للعربية

أبرز المواد
عقوبات أميركية على سفير إيران بالعراق وعلى قياديين بحزب الله

عقوبات أميركية على سفير إيران بالعراق وعلى قياديين بحزب الله

أبرز المواد
القوات البحرية تضبط أكبر كمية من مخدر الميثامفيتامين تقدر قيمتها بأكثر من ١٠٠مليون دولار

القوات البحرية تضبط أكبر كمية من مخدر الميثامفيتامين تقدر قيمتها بأكثر من ١٠٠مليون دولار

أبرز المواد
إعلان أسماء الفائزين بجائزة “أداء الصحة”

إعلان أسماء الفائزين بجائزة “أداء الصحة”

أبرز المواد

معهد الإدارة العامة يترجم كتاب “بحوث دراسة الحالة .. التصميم والأساليب” للعربية

معهد الإدارة العامة يترجم كتاب “بحوث دراسة الحالة .. التصميم والأساليب” للعربية
http://almnatiq.net/?p=914823
المناطق - الرياض

صدر عن معهد الإدارة العامة كتابًا حديثًا باللغة العربية بعنوان “بحوث دراسة الحالة .. التصميم والأساليب” أحد مؤلفات الدكتور روبورت ك. ين، وقام بترجمته الدكتور بركات بن مازن العتيبي وراجعه علميًا البروفيسور عبيد بن عبدالله العمري.
ويستعرض الكتاب بحوث دراسة الحالة كأحد أساليب البحث العلمي المستخدمة على نطاق واسع في العلوم الإنسانية, حيث تعمل دراسة الحالة على وصف وتحليل قضايا معينة يعيشها الأفراد والمنظمات ويركز في رسالته على توضيح الاهتمام المتزايد بأهمية بحوث دراسة الحالة، والعمل على تحفيز الباحثين لتوظيف دراسة الحالة في بحوث العلوم الإنسانية والتطبيقية.
ويقدم الكتاب تفاصيلاً دقيقة لفهم مصطلحات بحوث دراسة الحالة وتطبيقها كطريقة بحثية ذات مزايا متعددة في العلوم الاجتماعية من خلال التركيز على تصاميم وبروتوكول دراسة الحالة، وتقنيات وأدوات جمع البيانات وتحليلها وصولاً إلى تفسير النتائج وتعميمها، إضافة إلى تقديم مناقشة مستفيضة حول إعداد تقارير دراسات الحالة، والجوانب والاعتبارات الأخلاقية في بحوث دراسة الحالة بشكل عام.
ويتميز محتوى الكتاب بمجموعة من التحسينات العلمية الناتجة من الطبعات السابقة التي أسهمت في تقديم المحتوى العلمي وترتيب أفكار الكتاب بشكل مختلف ومنظم.
ويُعد الكتاب دليلًا عمليًا للباحثين وطلاب الدراسات العليا للقيام ببحوث دراسة الحالة بدقة بما يدعم أبحاثهم العلمية بشكل يضمن تقديم مساهمات بحثية ناجحة.

روابط ذات صلة

عقوبات أميركية على سفير إيران بالعراق وعلى قياديين بحزب الله

عقوبات أميركية على سفير إيران بالعراق وعلى قياديين بحزب الله
القوات البحرية تضبط أكبر كمية من مخدر الميثامفيتامين تقدر قيمتها بأكثر من ١٠٠مليون دولار

القوات البحرية تضبط أكبر كمية من مخدر الميثامفيتامين تقدر قيمتها بأكثر من ١٠٠مليون دولار
إعلان أسماء الفائزين بجائزة “أداء الصحة”

إعلان أسماء الفائزين بجائزة “أداء الصحة”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*