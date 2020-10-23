الصين تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المناطق- الرياض

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة إن الصين سجلت 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، ارتفاعا من 14 إصابة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين حتى الآن 85747 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.