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الصين تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصين تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=914828
المناطق- الرياض

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة إن الصين سجلت 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، ارتفاعا من 14 إصابة في اليوم السابق.
وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.
وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين حتى الآن 85747 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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