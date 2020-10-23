107.6 مليار ريال الصادرات السعودية غير النفطية في 7 أشهر .. 29.4 % من الإجمالي

المناطق- الرياض

بلغت صادرات السعودية غير النفطية خلال أول سبعة أشهر من 2020 نحو 107.65 مليار ريال (28.7 مليار دولار)، لتشكل نحو 29.4 في المائة من إجمالي صادرات السعودية خلال الفترة.

ووفقا للصحيفة “الاقتصادية” فتراجعت الصادرات غير النفطية 18.6 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي البالغة 132.25 مليار ريال (35.26 مليار دولار)، وذلك يعود إلى تراجع أسعار المنتجات البتروكيماوية وتأثرها بالجائحة خلال الأشهر الثلاثة الأولى (مارس، أبريل، ومايو).

في حين تحسن حجم الصادرات في شهر يونيو، وكذلك يوليو على أساس شهري، حيث سجلت في شهر يوليو الماضي أعلى صادرات شهرية في 2020، بعدما بلغت نحو 17.42 مليار ريال.

وبحسب الرصد، فإن صادرات المملكة غير النفطية مقسمة إلى تسعة مصادر وهي (المنتجات الكيماوية، ومصنوعات اللدائن والمطاط، ومصنوعات المعادن، ومعدات النقل، والآلات والمعدات الكهربائية، والمنتجات الحيوانية، والمواد الغذائية والمشروبات، وكذلك مصنوعات الورق، واللؤلؤ والأحجار الكريمة).

وتشكل المنتجات الكيماوية، وكذلك مصنوعات اللدائن والمطاط نحو 60.7 في المائة من السلع المصدرة خلال الفترة، حيث بلغت صادراتها نحو 65.4 مليار ريال.