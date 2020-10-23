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“سكني”: اكتمال حجز المرحلة الأولى من مخطط “أنوار القادسية” في تبوك خلال 30 دقيقة

“سكني”: اكتمال حجز المرحلة الأولى من مخطط “أنوار القادسية” في تبوك خلال 30 دقيقة

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“سكني”: اكتمال حجز المرحلة الأولى من مخطط “أنوار القادسية” في تبوك خلال 30 دقيقة

“سكني”: اكتمال حجز المرحلة الأولى من مخطط “أنوار القادسية” في تبوك خلال 30 دقيقة
http://almnatiq.net/?p=914844
المناطق- الرياض

أعلن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان اكتمال حجز المرحلة الأولى من مخطط أنوار القادسية في محافظة تبوك خلال نصف ساعة من طرح المخطط للحجز الإلكتروني على تطبيق “سكني” ظهر أمس، وشهدت منصة برنامج “سكني” إقبالا كثيفا من مستفيدي البرنامج الراغبين في الحصول على أرض سكنية في المحافظة ضمن الخيارات السكنية التي يستمر البرنامج في طرحها ضمن إجراءات سهلة ميسرة، حيث تجاوز عدد زوار المنصة 14 ألف مستفيد وقت طرح المخطط.
وأوضح البرنامج أن المخطط يقع في حي القادسية على امتداد طريق الملك فيصل وبالقرب من مجمع الملك عبدالله الطبي، وتوفر المرحلة الأولى 400 قطعة أرض، ويتميز بموقعه داخل النطاق العمراني على مساحة تتجاوز 1.4 مليون متر مربع، ويتيح “سكني” حجز قطع الأراضي السكنية إلكترونيا عبر تطبيق وموقع سكني الإلكتروني بعد اختيار الأرض المناسبة وإصدار عقودها إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة أحد فروع الوزارة، كما يوفر تطبيق “سكني” خدمة الاستفادة من التصاميم الهندسية النموذجية وإصدار رخص البناء إلكترونيا.
ويعد “أنوار القادسية” نموذجا للمخططات السكنية المتكاملة لما يوفره من مواقع للمرافق العامة والخدمات التجارية والمسطحات الخضراء والحدائق العامة، ويأتي المخطط امتدادا لنحو 205 مخططات توفر أكثر من 175 ألف أرض سكنية في مختلف مناطق المملكة، منوها بأن مساحات الأراضي تراوح ما بين 450 و527 مترا مربعا للقطعة الواحدة، حيث يمكن إتمام إجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب من خلال الموقع الإلكتروني أو تطبيق “سكني” للهواتف الذكية.

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