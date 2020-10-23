مجموعة تواصل المرأة تشجع المساواة وتمكين النساء من أجل النمو

المناطق- الرياض

اختتمت قمة مجموعة تواصل المرأة 20، أمس، أعمال المجموعة لهذا العام، التي رفعت خلالها بيانها الختامي إلى الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، وعقدت القمة لمدة ثلاثة أيام على التوالي برئاسة الدكتورة ثريا بنت أحمد عبيد، رئيسة مجموعة تواصل المرأة لهذا العام.

وناقشت القمة أجندة متنوعة حول القضايا، التي تواجهها المرأة، على سبيل المثال: الشمول الاقتصادي والمالي والرقمي، وريادة الأعمال النسائية، وتوظيف المرأة، والمساواة بين الجنسين، وأثر جائحة فيروس كورونا المستجد على النساء حول العالم، حيث جمعت القّمة وفودا من الدول الأعضاء والدول المدعوة في مجموعة العشرين وعددا من المنظمات الدولية.

ومثل الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين في هذه القمة الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة، كما شارك في القمة الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، الشربا السعودي لمجموعة العشرين، وعبد العزيز بن متعب الرشيد، مساعد وزير المالية لشؤون المالية الدولية والسياسات المالية، وكذلك الدكتورة هال بنت مزيد التويجري، الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة السعودي.

ونظرا لكون مجموعات التواصل تمثل القطاع الخاص والمجتمع المدني، فهي تساهم في دعم جهود مجموعة العشرين لتمهيد الطريق نحو عالم أفضل للجميع من خلال تقديم وجهات نظرها القيمة والفريدة.