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المملكة .. مستقبلٌ أذكى وحياةٌ أسهل

المملكة .. مستقبلٌ أذكى وحياةٌ أسهل
http://almnatiq.net/?p=914859

منذ أن أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رؤية السعودية الطموحة أوقد في نفوس أجيالها الواعدة حماسة التطوير وصناعة مستقبل مزدهر، أكثر ذكاء وأسهل تعاملاً وأجود حياة، وما انفك يمضي بهم صوب الغد الجميل، حالمين طموحين بعوالم غاية في التقدم والنهضة والتطور.

هنا «السعودية» مركز البيانات والذكاء الجديد، فالمملكة من خلال القمة العالمية الأولى للذكاء الاصطناعي أخيراً قدمت نفسها محركا رئيسيا ونقطة انطلاق لمستقبل البيانات والذكاء الاصطناعي في العالم. وبرهنت المشاركة العالمية الواسعة من متخصصين وخبراء من مختلف دول العالم على الثقة الجادة في قدرة المملكة على قيادة قطاع ناشئ في أصعب أوقات العالم الحديث، مع كافة الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين من صنّاع قرار ومبدعين ومهتمين وتقنيين.

وقدمت المملكة للعالم فرصة مثالية لاستكشاف الجديد في عالم البيانات الواعد، انطلاقاً من اهتمامها بما يمكن أن تقدمه البيانات من واقع معزز وممكن لاستشراف المستقبل ومواجهة التحديات المستقبلية.

وتجسيداً لإيمان القيادة السعودية في التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة والبيانات، عملت على التحول من النماذج الاقتصادية التقليدية إلى نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والتعلم، مستعينة بالتقنيات الحديثة، ومنها البيانات والذكاء الاصطناعي، ومن هنا انطلقت الريادة السعودية نحو تبني أفضل الممارسات العالمية والانطلاق من خلالها نحو المستقبل، وجاءت الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي لترسم الطريق واضحاً أمام رحلة الغد.

وعلى مستوى محلي، حققت المملكة قفزات ملحوظة في قطاع الذكاء الاصطناعي، وتبنت مبكراً أهمية الاستثمار في القطاع الواعد، متخذة عدة خطوات مهمة لاستشراف مستقبل القطاع والاستعداد له، بهدف رئيسي وواضح «حياة تقنية أسهل» لسكان المملكة. ومن أبرز الخطى السعودية نحو صياغة مستقبل البيانات لتحقیق رؤیة 2030، إنشاء أجهزة حكومية تعنى أساسا بالذكاء الاصطناعي بقيادة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، التي سخرت كل الإمكانيات لإطلاق القيمة الكامنة للبيانات باعتبارها ثروة وطنية لتحقيق طموحات رؤية 2030 من خلال تحديد التوجه الإستراتيجي للبيانات والذكاء الاصطناعي والإشراف على تحقيقه.

وبهدف رسم ملامح العصر الجديد للأجيال القادمة، أدركت المملكة أن البيانات هي نفط القرن الـ21، لذلك جاءت الرؤية الواضحة للارتقاء إلى مصاف الاقتصادات العالمية الرائدة القائمة على الذكاء الاصطناعي. وتمتاز السعودية بكونها إحدى القوى المحركة في منطقة الشرق الأوسط، وتتمتع بالعديد من المزايا الإستراتيجية الفريدة، ومن أهمها قطاعات فريدة ضخمة، وقوة محركة للاستثمار، وبرامج تحول واسعة النطاق، ومجتمع شاب وحيوي، وبيئة مزدهرة لمنصات الاختبار في المدن الجديدة والذكية، علاوة على نموذج حوكمة وطني قوي للبيانات والذكاء، بحسب “عكاظ”.

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