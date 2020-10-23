أتريد تمويل ؟ .. إليك دعومات وقروض تقدمها جهات حكومية قد تجهلها !

المناطق- الرياض

كثيرون يجهلون الدعومات والتمويل والقروض التي تقدمها جهات حكومية عدة للمواطنين كصندوق التنمية الصناعي، صندوق التنمية العقاري، بنك التنمية الاجتماعية صندوق التنمية الزراعي وغيرها.

ووفقا لـ”عكاظ”، فإن هناك حزمة من المبادرات التي خصصتها الجهات الحكومية للمواطن وفق شروط وضعتها في كافة المجالات العقارية والزراعية والصناعية والتعليمية وغيرها، وعلى سبيل المثال يقدم صندوق التنمية الصناعي السعودي خيارات تمويلية عدة، منها أرض وقرض وتمويل الاستحواذ ويوفر من خلال المنتج تمويل عمليات استحواذ المنشآت المحلية ذات قيمة مضافة للقطاعات التي يمولها الصندوق، وتمويل الاستحواذ على تقنية أو طريقة تصنيع أو الحصول على ملكية فكرية، تمويل الاستحواذ على منافس لتحقيق التكامل وتطوير العروض، تمويل الاستحواذ على مورد أو عميل لتحقيق التكامل في التكلفة أو الإيرادات، التمويل قبل الاستحواذ، إذ يتم تمويل مبلغ القرض للمشتري قبل الشراء، تمويل ما بعد الاستحواذ بتمويل مبلغ القرض بعد الاستحواذ لإعادة التمويل، وتراوح مدة السداد من 5 إلى 7 سنوات كحد أقصى.

تمويل بـ 500 ألف

برنامج الدعم السكني بالتعاون مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري، يتم عبر برنامج القرض العقاري، ويتيح لمستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية الحصول على تمويل من البنك مع دعم كامل أو جزئي لأرباح تمويل يصل إلى 500 ألف ريال حسب الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة، ودعم 100% لأصحاب الدخل أقل من 14 ألف ريال بغض النظر عن عدد أفراد الأسرة، ويمكن للعميل الحصول على مبلغ أعلى من 500 ألف ريال «غير مدعوم»، فيقوم العميل بسداد القسط كاملاً، ويتولى الصندوق إيداع مبلغ الدعم بشكل شهري حتى نهاية التمويل ويمكن للمستفيد معرفة نسبة الدعم التي يستحقها من خلال زيارة موقع سكني أو تحميل تطبيق المستشار العقاري.

وفي ما يتعلق ببرنامج تخفيض الدفعة المقدمة (الرهن الميسر)، فيتم تخفيض الدفعة المقدمة للمسكن الأول من 10% إلى 5% بحد أقصى 40 ألف ريال لتخفيف عبء الدفعة المقدمة التي تشترطها الجهات التمويلية على المستفيد حسب شروط مؤسسة النقد من خلال شروط عدة للدفعة، منها أن يكون لدى المستفيد عائلة، أن يكون عمر المستفيد 25 عاماً أو أكثر، أن يكون المسكن الأول، أن يكون سعر الوحدة 800 ألف وأقل، أن يكون المستفيد مرشحاً عبر نظام الربط التقني.

الدفعة المقدمة للعسكريين

مبادرة دعم الدفعة المقدمة للعسكريين، يتيح هذا البرنامج لمستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية من العسكريين في الخدمة الحصول على مبلغ تمويلي إضافي يصل إلى 20% من قيمة العقار أو 140 ألف «أيهما أقل» يمكن المستفيد من الاستفادة منه في تغطية أو تخفيض الدفعة المقدمة. وهناك مبادرة دعم الدفعة المقدمة للمدنيين فوق 50 سنة، وهو قرض حسن إضافي يصرف كدفعة مقدمة تصل إلى 20% من قيمة المسكن بحد أقصى مبلغ 140 ألف ريال، لتسهيل تملك المسكن الملائم سواء كان من الوحدات الجاهزة أو الوحدات تحت الإنشاء أو البناء الذاتي للمستفيدين المؤهلين من ذوي الأعمار 50 عاماً فأكثر من المستفيدين المسجلين بقوائم الصندوق العقاري ووزارة الإسكان من منسوبي القطاع الحكومي المدني والخاص والمتقاعدين (مدنيين، عسكريين)، إضافة للقرض العقاري (المدعوم) بقيمة تصل إلى 500 ألف ريال.

مبادرة أرض وقرض

برنامج الوحدات الجاهزة من وزارة الإسكان، يتيح للمستفيدين فرصة شراء وحدات سكنية ضمن مشاريع الوزارة وبأسعار مدعومة ويمكن لعملاء البنك والمرشحين شراء الوحدات من خلال منتجات التمويل العقاري المقدمة من البنك والاستفادة من المميزات الإضافية لبرامج الدعم السكني الأخرى.

وهناك مبادرة أرض وقرض، ويتيح لمستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية الحصول على منح أرض بالمجان وعلى تمويل للبناء الأرض، وآلية الحصول على الأرض يجب على العميل التقديم عبر بوابة وزارة الإسكان لحجز الأرض من ضمن المخططات المتاحة.

وأيضاً مبادرة تجديد المساكن لمستفيدي الصندوق ووزارة الإسكان ويمكن للمستفيدين الذين تنطبق عليهم الشروط الحصول على جزء من الدعم المستحق للقرض العقاري المدعوم الذي حصل عليه المستفيد كدفعة لترميم مسكنه، ومن شروط الاستحقاق أن يكون المستفيد مدنياً وعمره أقل من 50 سنة، ولديه رغبة شراء وحدة سكنية جاهزة، ويجب أن يكون عمر العقار المطلوب شراؤه 15 سنة فأكثر.

أصحاب الدخل المنخفض

بنك التنمية الاجتماعية يقدم حزمة من منتجات التمويل الاجتماعي والموجهة إلى شريحة مهمة من المواطنين وهم ذوو الدخل المنخفض إذ يتيح البنك فرصة الحصول على تمويل ميسر يمكنهم من مواجهة بعض الالتزامات الناشئة عن حاجاتهم الأساسية سواء للفرد أو الأسرة. ويمنح تمويل للأسر ذات الدخل المحدود لمساعدتها على تحمل تكاليف وأعباء الحياة، وتمويل الزواج، ويهدف لإعانة وتشجيع الشباب على الزواج الذين يقل دخلهم الشهري عن 12500ريال، وتمويل الترميم ويخدم هذا البرنامج عمليات ترميم المنازل وإعادة بنائها، وتمويل آهل وهو منتج للعملاء الذين سبق حصولهم على أحد منتجات التمويل الاجتماعي (الأسرة، الترميم، كنف) ويهدف إلى مساندة الأسر التي تزايدت عليهم المسؤوليات الأسرية، وتمويل كنف وصمم هذا المنتج للفئات الأشد حاجة من الأرامل والمطلقات وذلك من خلال منحهم تمويلاً لمساعدتهن على تحمل تكاليف وأعباء الحياة.

برنامج كفالة

أطلق برنامج كفالة بدعم من وزارة المالية من خلال صندوق التنمية الصناعية السعودي وبنوك المملكة والغرض الرئيسي من البرنامج تشجيع البنوك على تقديم الدعم لهذا القطاع الذي يلعب دوراً مهماً في نمو الاقتصاد المحلي، إذ تدرك المملكة الحاجة إلى توفير المزيد من الفرص التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز قدراتها التي تمكنها من خلق منتجات وخدمات مبتكرة وعالية الجودة ستؤدي لاحقاً إلى زيادة حجم الإنتاج المحلي وتوليد المزيد من فرص العمل.

وتتأهل العديد من الصناعات والأنشطة التجارية لبرنامج الضمان؛ مثل التعليم والسياحة والترفيه، والبناء، والخدمات الطبية، والتجارة، وخدمات المقاولات، والنقل والاتصالات، والخدمات ذات الصلة.

كما تم إنشاء صندوق دعم المشاريع بقروض وهو إحدى مبادرات حزم التحفيز، لدعم استمرارية واستكمال المشاريع برأسمال مبدئي قدره 10 مليارات ريال سعودي، ويركز الصندوق بدوره لتوفير دعم تمويل المشاريع في القطاعات الصحية والتعليمية والتطوير العقاري.

ومن أهداف الصندوق، زيادة مشاركة القطاع الخاص بتوفير القروض للمشاريع في القطاعات ذات الأولوية، وتشجيع المؤسسات المالية على المشاركة في تقديم القروض، وتعظيم الأثر الاقتصادي من خلال توفير الفرص الوظيفية، وزيادة مساهمة المحتوى المحلي في عمليات التشييد والتشغيل، وتعظيم الأثر على الناتج المحلي، وتشجيع التنويع الاقتصادي من خلال تمويل المشاريع في مختلف مناطق المملكة، وسد الفجوة بين العرض والطلب.

تمويل المتقاعدين

يقوم المتقدّم بطلب قرض لتمويل مشروعه عبر البوابة الداخليّة للصندوق، وإدخال جميع المعلومات المطلوبة كالبيانات الشخصية، وعنوان المتقدم، وأي تفاصيل شخصية أخرى، ولمحة عن فكرة المشروع التي يريد المتقدّم تمويلها. وقد يصلُ مبلغ التمويل إلى 300 ألف ريال سعودي. ويتمّ سداد أول قسط بعد 6 أشهر من توقيع صاحب المشروع مع صندوق المئوية، وتمتد فترة السداد إلى 5 سنوات.

وهناك قروض الصندوق الخيري السعودي، الذي يقدّم العديد من المبادرات والبرامج التي تسهمُ في تمويل ودعم البرامج التي من شأنها تمكين المستهدفين من الانخراط في المجتمع وتحقيق الأمن الاجتماعي من خلال التوعية والتوجيه والتدريب بأساليب غير تقليدية.

وهناك تمويل المتقاعد؛ إذ تم توقيع اتفاقية مشتركة بين وزارة الإسكان والصندوق العقاري، والمؤسسة العامة للتقاعد، وشركة دار التمليك، لتمويل موظفي الدولة المتقاعدين من المدنيين والعسكريين، أو ممن هم على رأس العمل حالياً وقاربوا من سن التقاعد والذين صدرت أسماؤهم لدى الصندوق.

وبموجب الاتفاقية، تقوم المؤسسة العامة للتقاعد بتقديم التمويل العقاري للمستفيدين عن طريق شركة دار التمليك، على أن يتحمل صندوق التنمية العقارية كامل أرباح التمويل لمبلغ 500 ألف ريال لمن يقل راتبه عن 14000 ريال، في حين تطبق حاسبة الدعم على من راتبه أعلى من ذلك.

الزراعة وتربية المواشي

يقدم صندوق التنمية الزراعي قروضاً تمويلية للأفراد من خلال المشاريع الزراعية وتربية المواشي بهدف توفير المنتجات والخدمات المساندة والتسويقية للقطاع الزراعي وخدمة صغار المزارعين.

إذ تقدم القروض التنموية التشغيلية، هي القروض التي تغطي التكاليف التشغيلية لدورة إنتاجية واحدة للمنشآت الصغيرة، التي لا يتجاوز فترة سدادها سنة واحد، والقروض التنموية وهي القروض التي تقدم لتمويل مجالات زراعية لغرض زراعة المحاصيل بأنواعها ومزارع الفاكهة والمناحل وقوارب الصيد والقروض السياحية والعيادات والصيدليات البيطرية وعربات الخضار، وقروض المشاريع المتخصصة وهي المشاريع التي يتم خلالها استثمار الموارد الاقتصادية لبناء هياكل إنتاجية وادارتها بهدف الحصول على عائد سنوي في فترة محددة، والقروض التشغيلية للمشاريع المتخصصة وهي واحدة من الخدمات المهمة التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية ويتيح من خلالها فرصة الحصول على قرض مباشر لتمويل رأس المال العامل.