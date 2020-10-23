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مقيمون ألمان يزورون مزاد نادي الصقور السعودي

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مقيمون ألمان يزورون مزاد نادي الصقور السعودي

مقيمون ألمان يزورون مزاد نادي الصقور السعودي
http://almnatiq.net/?p=914872
المناطق- الرياض

زار مقيمون ألمان، مساء أمس ، مزاد نادي الصقور السعودي، على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز، في ملهم شمال مدينة الرياض.
وتعرف الزوار على أنواع الصقور، ومواصفاتها، بعد أن حضروا المزاد في يومه العاشر الذي بيع خلاله ثلاثة صقور، بقيمة إجمالية بلغت ٢٨٧ ألف ريال.
وقال دومينيك مانديل، وهو مقيم ألماني في المملكة :إن ما شاهده في المزاد فاق توقعاته، مؤكداً أن المزاد تجربة جديرة بالزيارة، للتعرف على إرث السعوديين الثقافي، والاستمتاع بمشاهدة الصقور.
وبين أن هواية الصيد بالصقور لها جمهورها في ألمانيا ودول أوروبية، لكن المملكة تحتضن فعاليات تعد الأضخم على مستوى العالم في مجال الصقور، مؤكداً حماسته لزيارة مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في دورته الثالثة، الذي ينطلق في ٢٨ نوفمبر المقبل ويتضمن مسابقتي الملواح والمزاين، معبراً عن رغبته في مشاهدة هذا الطائر “الصقر ” الذي يقطع مسافة سباق ٤٠٠ متر بأقصى سرعة.

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