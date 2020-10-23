مقتل عناصر حوثية وتدمير تحصينات للمتمردين في هجوم للجيش اليمني بصعده

مقتل عناصر حوثية وتدمير تحصينات للمتمردين في هجوم للجيش اليمني بصعده

أبرز المواد
أسعار نفط برنت تنخفض 0.05 %

أسعار نفط برنت تنخفض 0.05 %

أبرز المواد
سيارة أمريكية “تخطف” لقب الأسرع في العالم من “بوغاتي”

سيارة أمريكية “تخطف” لقب الأسرع في العالم من “بوغاتي”

أبرز المواد
طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عدد من الأهداف في قطاع غزة

طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عدد من الأهداف في قطاع غزة

أبرز المواد

طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عدد من الأهداف في قطاع غزة

طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عدد من الأهداف في قطاع غزة
http://almnatiq.net/?p=914873
المناطق- الرياض

قصف الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم عددا من الاهداف في قطاع غزة، وأوقعت دمارًا وخرابًا في ممتلكات المواطنين الفلسطينيين.
وأفادت مصادر محلية في غزة أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت موقعاً في مخيم النصيرات وسط القطاع، وأرضاً زراعية شرق خان يونس ما أدى إلى أضرار مادية، فيما شنت طائرات الاحتلال الليلة الماضية غارتين على موقع وأرض زراعية شرق مدينتي دير البلح وخان يونس جنوب ووسط قطاع غزة.

روابط ذات صلة

مقتل عناصر حوثية وتدمير تحصينات للمتمردين في هجوم للجيش اليمني بصعده

مقتل عناصر حوثية وتدمير تحصينات للمتمردين في هجوم للجيش اليمني بصعده
أسعار نفط برنت تنخفض 0.05 %

أسعار نفط برنت تنخفض 0.05 %
سيارة أمريكية “تخطف” لقب الأسرع في العالم من “بوغاتي”

سيارة أمريكية “تخطف” لقب الأسرع في العالم من “بوغاتي”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*