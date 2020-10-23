مقتل عناصر حوثية وتدمير تحصينات للمتمردين في هجوم للجيش اليمني بصعده

مقتل عناصر حوثية وتدمير تحصينات للمتمردين في هجوم للجيش اليمني بصعده

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مقتل عناصر حوثية وتدمير تحصينات للمتمردين في هجوم للجيش اليمني بصعده

مقتل عناصر حوثية وتدمير تحصينات للمتمردين في هجوم للجيش اليمني بصعده
http://almnatiq.net/?p=914883
المناطق- الرياض

قُتل وأصيب مسلحون من مليشيا الحوثي الانقلابية في قصف مدفعي شنه الجيش اليمني في منطقة مران بمحافظة صعدة، معقل المتمردين المدعومين من إيران.
وقال قائد اللواء الثالث عاصفة، اللواء محمد العجابي إن وحدات من اللواء تابعة للجيش اليمني قصفت بقذائف المدفعية تجمعات وآليات لمليشيا الحوثي في تلة ” الشتيفي” في مران التابعة لمديرية حيدان بغرب صعده.
وأضاف القائد العسكري اليمني، في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن القصف أسفر عن تدمير أسلحة ومعدات ثقيلة تابعة للمتمردين الحوثيين في الموقع المستهدف.
وذكر قائد اللواء الثالث عاصفة أن تحصينات لمليشيا الحوثي تم تدميرها في القصف إلى جانب مقتل وإصابة عدد من عناصرها في الموقع .

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