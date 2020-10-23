فيديو.. وزير الصحة يوصي بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية: آمن وفعّال وأثبت كفاءته في كل العالم

المناطق- الرياض

أوصى وزير الصحة توفيق الربيعة، المواطنين والمقميمن بأخذ تطعيم الانفلونزا الموسمية، وذلك عبر أقرب مركز صحي من منزلهم، مرفقا مع تغريدة نشرها عبر حسابه في “تويتر” مقطع فيديو توعوي خاص بهذا الأمر.

وقال الربيعة في تغريدته، “أوصيكم بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية وذلك بالتوجه إلى أقرب مركز صحي. التطعيم آمن وفعّال -بإذن الله- وأثبت كفاءته لسنين طويلة في كل دول العالم”.