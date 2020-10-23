اختتام المحادثات الليبية في جنيف بتوقيع اتفاق للوقف الدائم لإطلاق النار

المناطق- الرياض

اختتمت في جنيف الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ٥+٥ بتوقيع اتفاق بين الجانبين للوقف الدائم لإطلاق النار .

وخلال التوقيع وجهت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز الشكر لوفدي المحادثات والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي و عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وفايز السراج على مساهمتهم في التوصل لهذا الاتفاق التاريخي من أجل ليبيا وشعبها ، والذي سيسهم في مستقبل أفضل لليبيين والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وإعادة تأكيد سيادتها وإنهاء معاناة الشعب الليبي وعودة اللاجئين والنازحين داخليا إلى مواطنهم .

وأعربت ويليامز عن الأمل أن يكون هذا الاتفاق خطوة أولى نحو التسوية الشاملة اللازمة للأزمة الليبية التي طال أمدها ، داعية لبدء العمل على تطبيق الاتفاق لمستقبل أفضل لكل الليبيين .