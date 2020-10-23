احدث الأخبار

‏⁧‫جامعة الجوف‬⁩ تجري دراسة لمعرفة مدى وعي الطلبة باللوائح والأنظمة الجامعية‫
منطقة الجوف
 ملتقى يضم قادة التنمية والعمل والمدنية سابقاً بالخبر
المنطقة الشرقية
 رئيس جامعة حفر الباطن يباشر أعماله ويجتمع بالقيادات الأكاديمية والإدارية
المنطقة الشرقية
 تكليف خالد الحبيشي مديرا عاما للأسواق في أمانة الشرقية
المنطقة الشرقية
 بلدية وسط الدمام: إتلاف 210 كيلو من اللحوم الفاسدة، غير الصالحة للاستهلاك الآدمي
المنطقة الشرقية
 اختتام المحادثات الليبية في جنيف بتوقيع اتفاق للوقف الدائم لإطلاق النار
أبرز المواد
 شاهد.. “أرامكو” تشارك بطائرات رش لإخماد حريق تنومة بالتنسيق مع إمارة عسير
أبرز المواد
 منظمة التعاون تدين بشدة استهداف مليشيا الحوثي المدنيين بطائرة بدون طيار
أبرز المواد
 روسيا تسجل 283 وفاة و 17340 إصابة جديدة بكورونا المستجد
أبرز المواد
 فيديو.. وزير الصحة يوصي بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية: آمن وفعّال وأثبت كفاءته في كل العالم
أبرز المواد
 مقتل عناصر حوثية وتدمير تحصينات للمتمردين في هجوم للجيش اليمني بصعده
أبرز المواد
 أسعار نفط برنت تنخفض 0.05 %
أبرز المواد
‏⁧‫جامعة الجوف‬⁩ تجري دراسة لمعرفة مدى وعي الطلبة باللوائح والأنظمة الجامعية‫

‏⁧‫جامعة الجوف‬⁩ تجري دراسة لمعرفة مدى وعي الطلبة باللوائح والأنظمة الجامعية‫

منطقة الجوف
ملتقى يضم قادة التنمية والعمل والمدنية سابقاً بالخبر

ملتقى يضم قادة التنمية والعمل والمدنية سابقاً بالخبر

المنطقة الشرقية
رئيس جامعة حفر الباطن يباشر أعماله ويجتمع بالقيادات الأكاديمية والإدارية

رئيس جامعة حفر الباطن يباشر أعماله ويجتمع بالقيادات الأكاديمية والإدارية

المنطقة الشرقية
تكليف خالد الحبيشي مديرا عاما للأسواق في أمانة الشرقية

تكليف خالد الحبيشي مديرا عاما للأسواق في أمانة الشرقية

المنطقة الشرقية

بلدية وسط الدمام: إتلاف 210 كيلو من اللحوم الفاسدة، غير الصالحة للاستهلاك الآدمي

بلدية وسط الدمام: إتلاف 210 كيلو من اللحوم الفاسدة، غير الصالحة للاستهلاك الآدمي
http://almnatiq.net/?p=914898
الدمام - المناطق

ضبط مراقبي بلدية وسط الدمام، أمس الخميس 05/03/1442هـ، 210 كيلو من اللحوم الحمراء غير صالحه للاستخدام، وذلك بعد ظهور علامات التلف والفساد عليها، وذلك خلال الجولات الميدانية اليومية التي يقوم بها المراقبين على كافة المنشآت التجارية والغذائية.

وقال رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبد الله بن سند الشمري، بأن البلدية كثفت أعمالها الرقابية في الفترة الماضية على الملاحم بهدف التأكد من تطبيقها لكافة الاشتراطات الصحية وجودة اللحوم المعروضة.

وأكد أن بلدية وسط الدمام تعمل على الحفاظ على الصحة العامة من خلال الجولات الميدانية ويقظة المراقبين الصحيين، الذين يعملون على مدار الساعة للحفاظ على الصحة العامة، لافتا الى أن الجولات أسفرت عن ضبط 210 كلجم غير صالحة للاستهلاك وذلك بسبب ظهور علامات التلف والفساد عليها، لافتا إلى أنه تم إتلاف كامل الكمية المضبوطة.

وأشار الشمري الى أن البلدية تسعى في المقام الأول للحفاظ على الصحة العامة بتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، التي تنص على منع هذه التصرفات المخالفة وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على كل مَنْ يحاول الإضرار بصحة المواطنين والمقيمين، مهيبا بالجميع أخذ الحيطة وعدم شراء أغذية مجهولة المصدر، ودعا في الوقت نفسه الى الإبلاغ عن المخالفات والملاحظات البلدية من خلال مركز 940

روابط ذات صلة

ملتقى يضم قادة التنمية والعمل والمدنية سابقاً بالخبر

ملتقى يضم قادة التنمية والعمل والمدنية سابقاً بالخبر
رئيس جامعة حفر الباطن يباشر أعماله ويجتمع بالقيادات الأكاديمية والإدارية

رئيس جامعة حفر الباطن يباشر أعماله ويجتمع بالقيادات الأكاديمية والإدارية
تكليف خالد الحبيشي مديرا عاما للأسواق في أمانة الشرقية

تكليف خالد الحبيشي مديرا عاما للأسواق في أمانة الشرقية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*