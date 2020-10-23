بلدية وسط الدمام: إتلاف 210 كيلو من اللحوم الفاسدة، غير الصالحة للاستهلاك الآدمي

الدمام - المناطق

ضبط مراقبي بلدية وسط الدمام، أمس الخميس 05/03/1442هـ، 210 كيلو من اللحوم الحمراء غير صالحه للاستخدام، وذلك بعد ظهور علامات التلف والفساد عليها، وذلك خلال الجولات الميدانية اليومية التي يقوم بها المراقبين على كافة المنشآت التجارية والغذائية.

وقال رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبد الله بن سند الشمري، بأن البلدية كثفت أعمالها الرقابية في الفترة الماضية على الملاحم بهدف التأكد من تطبيقها لكافة الاشتراطات الصحية وجودة اللحوم المعروضة.

وأكد أن بلدية وسط الدمام تعمل على الحفاظ على الصحة العامة من خلال الجولات الميدانية ويقظة المراقبين الصحيين، الذين يعملون على مدار الساعة للحفاظ على الصحة العامة، لافتا الى أن الجولات أسفرت عن ضبط 210 كلجم غير صالحة للاستهلاك وذلك بسبب ظهور علامات التلف والفساد عليها، لافتا إلى أنه تم إتلاف كامل الكمية المضبوطة.

وأشار الشمري الى أن البلدية تسعى في المقام الأول للحفاظ على الصحة العامة بتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، التي تنص على منع هذه التصرفات المخالفة وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على كل مَنْ يحاول الإضرار بصحة المواطنين والمقيمين، مهيبا بالجميع أخذ الحيطة وعدم شراء أغذية مجهولة المصدر، ودعا في الوقت نفسه الى الإبلاغ عن المخالفات والملاحظات البلدية من خلال مركز 940