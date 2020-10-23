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أمانة الشرقية: تسجيل (229) مخالفة للتدابير الصحية وتكدس الأسواق المركزية

أمانة الشرقية: تسجيل (229) مخالفة للتدابير الصحية وتكدس الأسواق المركزية

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أمانة الشرقية: تسجيل (229) مخالفة للتدابير الصحية وتكدس الأسواق المركزية

أمانة الشرقية: تسجيل (229) مخالفة للتدابير الصحية وتكدس الأسواق المركزية
http://almnatiq.net/?p=914899
المناطق - الدمام

سجّلت الفرق الرقابية في أمانة المنطقة الشرقية أمس الخميس 05/03/1442هـ، (229) مخالفة على المنشآت التجارية والغذائية بالمنطقة، منها (224) مخالفة كانت لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد19 في الأسواق والمراكز التجارية، و (4) مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفة تكدس واحدة في مساكن العمالة، جاء ذلك من خلال (724) جولة رقابية، نفذتها الفرق الرقابية الميدانية، وجولتان مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.

كما تم رفع (6811) طن من النفايات، وإزالة (3349) متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (8811) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

في حين تم غسل وتطهير وتعقيم (725) موقعاً، بمشاركة (440) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، وذلك باستخدام (161267) لتراً من كمية المعقمات والمطهرات.

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان كشفت أمانة المنطقة الشرقية استمرار الفرق الميدانية في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك وفق خطة الأمانة، وحصر ما تم إنجازه يومياً، منوهاً بدوره أن الأمانة تستقبل البلاغات من خلال مركز 940

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