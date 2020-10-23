رئيس جامعة حفر الباطن يباشر أعماله ويجتمع بالقيادات الأكاديمية والإدارية

حفر الباطن - المناطق

باشر سعادة رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور صالح بن مفلح آل صقر أمس الخميس مهام عمله رئيسًا للجامعة، بعد صدور الموافقة السامية الكريمة على تعيينه. وكان في استقباله وكلاء الجامعة وعمداء الكليات وعدد من منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين.

ورفع الدكتور آل صقر الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة بمناسبة الموافقة السامية على تعيينه، مؤكدًا أن العملية التعليمية بالمملكة تحظى باهتمام القيادة مما ساهم في توفير البيئة الأكاديمية التي تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. مضيفًا بأنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة تجاه تطوير وسائل العملية التعليمية والبحثية بالجامعة وتحقيق آمال وطموحات الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.

كما عقد سعادته اجتماعات مع وكلاء الجامعة وعمداء الكليات ومديري الإدارات، شدد خلالها على أهمية مواصلة السير نحو تطوير وتحسين جودة العملية التعليمية بالجامعة والمساهمة في تعزيز دور الجامعة كمؤسسة تعليمية وثقافية تساهم بفاعلية في صناعة التنمية لهذا الوطن. منوهًا بالدور الريادي المنتظر تجاه المجتمع المحلي ومد جسور التعاون مع مختلف الفئات وخدمة المجتمع الذي تنتمي له الجامعة، مما يمثل جزاءً من خدمة الوطن الغالي وولاة الأمر حفظهم الله.