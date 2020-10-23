احدث الأخبار

‏⁧‫جامعة الجوف‬⁩ تجري دراسة لمعرفة مدى وعي الطلبة باللوائح والأنظمة الجامعية‫
منطقة الجوف
 ملتقى يضم قادة التنمية والعمل والمدنية سابقاً بالخبر
المنطقة الشرقية
 رئيس جامعة حفر الباطن يباشر أعماله ويجتمع بالقيادات الأكاديمية والإدارية
المنطقة الشرقية
 تكليف خالد الحبيشي مديرا عاما للأسواق في أمانة الشرقية
المنطقة الشرقية
 بلدية وسط الدمام: إتلاف 210 كيلو من اللحوم الفاسدة، غير الصالحة للاستهلاك الآدمي
المنطقة الشرقية
 اختتام المحادثات الليبية في جنيف بتوقيع اتفاق للوقف الدائم لإطلاق النار
أبرز المواد
 شاهد.. “أرامكو” تشارك بطائرات رش لإخماد حريق تنومة بالتنسيق مع إمارة عسير
أبرز المواد
 منظمة التعاون تدين بشدة استهداف مليشيا الحوثي المدنيين بطائرة بدون طيار
أبرز المواد
 روسيا تسجل 283 وفاة و 17340 إصابة جديدة بكورونا المستجد
أبرز المواد
 فيديو.. وزير الصحة يوصي بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية: آمن وفعّال وأثبت كفاءته في كل العالم
أبرز المواد
 مقتل عناصر حوثية وتدمير تحصينات للمتمردين في هجوم للجيش اليمني بصعده
أبرز المواد
 أسعار نفط برنت تنخفض 0.05 %
أبرز المواد
‏⁧‫جامعة الجوف‬⁩ تجري دراسة لمعرفة مدى وعي الطلبة باللوائح والأنظمة الجامعية‫

‏⁧‫جامعة الجوف‬⁩ تجري دراسة لمعرفة مدى وعي الطلبة باللوائح والأنظمة الجامعية‫

منطقة الجوف
ملتقى يضم قادة التنمية والعمل والمدنية سابقاً بالخبر

ملتقى يضم قادة التنمية والعمل والمدنية سابقاً بالخبر

المنطقة الشرقية
رئيس جامعة حفر الباطن يباشر أعماله ويجتمع بالقيادات الأكاديمية والإدارية

رئيس جامعة حفر الباطن يباشر أعماله ويجتمع بالقيادات الأكاديمية والإدارية

المنطقة الشرقية
تكليف خالد الحبيشي مديرا عاما للأسواق في أمانة الشرقية

تكليف خالد الحبيشي مديرا عاما للأسواق في أمانة الشرقية

المنطقة الشرقية

رئيس جامعة حفر الباطن يباشر أعماله ويجتمع بالقيادات الأكاديمية والإدارية

رئيس جامعة حفر الباطن يباشر أعماله ويجتمع بالقيادات الأكاديمية والإدارية
http://almnatiq.net/?p=914900
حفر الباطن - المناطق

باشر سعادة رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور صالح بن مفلح آل صقر أمس الخميس مهام عمله رئيسًا للجامعة، بعد صدور الموافقة السامية الكريمة على تعيينه. وكان في استقباله وكلاء الجامعة وعمداء الكليات وعدد من منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين.

ورفع الدكتور آل صقر الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة بمناسبة الموافقة السامية على تعيينه، مؤكدًا أن العملية التعليمية بالمملكة تحظى باهتمام القيادة مما ساهم في توفير البيئة الأكاديمية التي تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. مضيفًا بأنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة تجاه تطوير وسائل العملية التعليمية والبحثية بالجامعة وتحقيق آمال وطموحات الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.

كما عقد سعادته اجتماعات مع وكلاء الجامعة وعمداء الكليات ومديري الإدارات، شدد خلالها على أهمية مواصلة السير نحو تطوير وتحسين جودة العملية التعليمية بالجامعة والمساهمة في تعزيز دور الجامعة كمؤسسة تعليمية وثقافية تساهم بفاعلية في صناعة التنمية لهذا الوطن. منوهًا بالدور الريادي المنتظر تجاه المجتمع المحلي ومد جسور التعاون مع مختلف الفئات وخدمة المجتمع الذي تنتمي له الجامعة، مما يمثل جزاءً من خدمة الوطن الغالي وولاة الأمر حفظهم الله.

روابط ذات صلة

ملتقى يضم قادة التنمية والعمل والمدنية سابقاً بالخبر

ملتقى يضم قادة التنمية والعمل والمدنية سابقاً بالخبر
بلدية وسط الدمام: إتلاف 210 كيلو من اللحوم الفاسدة، غير الصالحة للاستهلاك الآدمي

بلدية وسط الدمام: إتلاف 210 كيلو من اللحوم الفاسدة، غير الصالحة للاستهلاك الآدمي
تكليف خالد الحبيشي مديرا عاما للأسواق في أمانة الشرقية

تكليف خالد الحبيشي مديرا عاما للأسواق في أمانة الشرقية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*