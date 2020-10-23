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تكليف خالد الحبيشي مديرا عاما للأسواق في أمانة الشرقية

تكليف خالد الحبيشي مديرا عاما للأسواق في أمانة الشرقية

المنطقة الشرقية

تكليف خالد الحبيشي مديرا عاما للأسواق في أمانة الشرقية

تكليف خالد الحبيشي مديرا عاما للأسواق في أمانة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=914901
الدمام - المناطق

أصدر معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، قرارا يقضي بتكليف الأستاذ خالد بن حمود الحبيشي، مديرا عاما للأسواق بوكالة الخدمات في أمانة المنطقة الشرقية، وذلك ضمن استراتيجية الأمانة لإعادة الهيكلة الإدارية ودعمها بالقيادات الشابة، بهدف تطوير العمل والرقي بالخدمات المقدمة للمستفيدين من خلال تكليف ذوي الخبرات لقيادة المناصب الإدارية.

كما يأتي هذا القرار لدعم إدارات الأمانة بعناصر شابة قادرة على التجديد والتطوير ورفع روح العمل.

من جهته أعرب الأستاذ خالد بن حمود الحبيشي عن شكره وتقديره لمعالي أمين المنطقة الشرقية، على ما يبذله من جهود في سبيل دعم كافة منسوبي أمانة المنطقة الشرقية وتحفيزهم، مؤكد في الوقت ذاته أن ذلك سيكون دافعا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء، متمنيا من العلي القدير أن يوفقه في مهام عمله وأن يكون عند حسن الثقة في كل ما من شأنه خدمة هذا الوطن الغالي.

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