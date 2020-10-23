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ملتقى يضم قادة التنمية والعمل والمدنية سابقاً بالخبر

ملتقى يضم قادة التنمية والعمل والمدنية سابقاً بالخبر

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ملتقى يضم قادة التنمية والعمل والمدنية سابقاً بالخبر
http://almnatiq.net/?p=914902
الخبر - المناطق

برعاية كريمة من مساعد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية لقطاع العمل بالمنطقة الشرقية الاستاذ محمد بن احمد الاطرش وبحضور مساعد المدير العام للعمليات بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية و بمبادرة سباقة تجمع مكتبي عمل الخبر والجبيل ،أُقيم لقاء تعريفي لمدراء ومديرات قطاع التنمية بالمنطقة الشرقية للتعرف على آلية وأنظمة وخدمات مكاتب العمل بعد دمج قطاع الخدمة المدنية مؤخراً.
حيث تضمن اللقاء مجمل الخدمات المقدمة في المكاتب والتي شهدت منذ الدمج استقبال وخدمة المستفيدين من موظفي القطاع الحكومي .
استهدف اللقاء جميع مديري ومديرات فروع التنمية بالمنطقة .
وفيه بداية اللقاء قدمت رئيسة قسم ادارة شؤون المرأة في مكتب العمل بمحافظة الخبر الاستاذة نورة السبيعي شرح كامل لهيكلة أقسام مكاتب العمل و استعراض للخدمات التي تقدمها جميع الأقسام .
فيما شارك مكتب العمل بالجبيل في تقديم شرح كامل لمهام إدارة التسوية الودية قدمها مدير ادارة التسوية بالجبيل الاستاذ حسن هنبوبه.
كما جاء في الجولة الثانية من اللقاء شرحاً عن البرامج والأنظمة ولوائح الخدمة المدنية قدمتها الاستاذة هدى الوكيل من مكتب العمل بمحافظة الخبر.
استقبل المتحدثين عدداً كبيراً من الاستفسارت من المدراء الحضور والتي من جهتها حققت الهدف من اللقاء وهو التأكيد على حصول جميع منسوبي ومنسوبات الوزارة على المعلومة الصحيحة لجميع القطاعات .
ختم اللقاء مساعد مدير الفرع بتكريم مدراء المكاتب على هذه المبادرة الفريدة والأولى من نوعها على مستوى الوزارة والتي جمعت تعاون مكتبي عمل لتنظيم لقاء واحد ، كما كرم سعادته المتحدثين و الحضور الكريم على تلبية الدعوة و الحرص على التواجد للاستفادة القصوى وتمنى دوام التوفيق والنجاح للجميع.

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