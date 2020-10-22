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‏⁧‫جامعة الجوف‬⁩ تجري دراسة لمعرفة مدى وعي الطلبة باللوائح والأنظمة الجامعية‫

‏⁧‫جامعة الجوف‬⁩ تجري دراسة لمعرفة مدى وعي الطلبة باللوائح والأنظمة الجامعية‫

منطقة الجوف
ملتقى يضم قادة التنمية والعمل والمدنية سابقاً بالخبر

ملتقى يضم قادة التنمية والعمل والمدنية سابقاً بالخبر

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رئيس جامعة حفر الباطن يباشر أعماله ويجتمع بالقيادات الأكاديمية والإدارية

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المنطقة الشرقية

‏⁧‫جامعة الجوف‬⁩ تجري دراسة لمعرفة مدى وعي الطلبة باللوائح والأنظمة الجامعية‫

‏⁧‫جامعة الجوف‬⁩ تجري دراسة لمعرفة مدى وعي الطلبة باللوائح والأنظمة الجامعية‫
http://almnatiq.net/?p=914907
المناطق- الجوف

تجري جامعة الجوف ممثلة في مركز الإرشاد الأكاديمي والطلابي دراسةً للوقوف على مدى وعي طلاب الجامعة وطالباتها باللوائح والأنظمة الجامعية.
ودعا المركز جميع أفراد الفئة المستهدفة للمشاركة في تعبئة استبانة الدراسة المتضمنة 20 سؤالاً تتعلق بالقوانين واللوائح المنظمة للدراسة بالجامعة، وشروط قبول الطالب المستجد بالجامعة، ومدى معرفته بنظام الدراسة في الجامعة ومستوياتها، وقواعد التسجيل والحذف والإضافة للمقررات، ومعنى الإنذار الأكاديمي، فضلاً عن معرفتهم بالقواعد المنظمة للمواظبة والاعتذار وأسباب الحرمان من دخول الاختبارات.
كما احتوت الاستبانة على أسئلة عن مدى معرفة الطلبة بآلية تأجيل الدراسة وإجراءات إعادة القيد ومتطلبات التخرج، وأسباب الفصل من الجامعة، وآلية الاختبارات النهائية، والقواعد المنظمة للاختبارات النهائية بالإضافة لمعرفتهم برموز التقديرات في المواد ومستوياتها، وشروط الحصول على مراتب الشرف وإجراءات التحويل من جامعة إلى أخرى، ومن كلية إلى أخرى داخل الجامعة، ومن قسم إلى آخر داخل نفس الكلية.
ويأمل المركز أن يشارك جميع طلبة جامعة الجوف في الدراسة لكي يبني عليها ما يتطلب من برامج التوعية والتعريف بالحياة الجامعية وبالتالي تسهيل مشوارهم الدراسي وعدم تعرضهم لأي عقبات.
للمشاركة بالاستبيان يرجى الضغط على الرابط التالي: https://bit.ly/2TliVHA

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