أمانة الجوف ترفع 10 آلاف طن أنقاض ومخلفات خلال شهر

المناطق - الجوف

رفعت الفرق الميدانية لأمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها خلال شهر 10230 طناً من الأنقاض ومخلفات البناء من الشوارع والأحياء والأراضي الفضاء. ويأتي ذلك ضمن حملات الأمانة المستمرة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري من خلال جولات ميدانية للفرق المختصة.

وتشمل مهام تحسين المشهد الحضري إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والعشوائية والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، ومعالجة وضع الباعة الجائلين، بالإضافة إلى أعمال النظافة ورفع المخلفات والأنقاض. كما تتضمن الأعمال سحب السيارات التالفة والمهملة من الشوارع والميادين ، وإصلاح الحفر في الطرقات، إلى جانب صيانة الأرصفة المتهالكة.

وأكد المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان حرص أمانة الجوف على تحسين المشهد الحضري ومعالجة كافة أشكال التشوه البصري في الأحياء والشوارع والساحات العامة.

كما حذرت الأمانة من رمي المخلفات والأنقاض في غير الأماكن المخصصة لها، ودعت كافة المواطنين والمقيمين إلى التعاون والابلاغ عن أية ملاحظات أو شكاوى من خلال الاتصال على رقم البلاغات الموحد 940.