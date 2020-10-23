احدث الأخبار

حوادث غامضة بإيران مجددا.. انفجار بمجمع للبتروكيماويات
أبرز المواد
 خطباء الجوامع بالمملكة يؤكدون أن التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية من أخذ الأسباب المشروعة
أبرز المواد
 فريق الجامعة الإسلامية يحصد المركز الثالث في “تحدي نيوم” للذكاء الاصطناعي
منطقة المدينة المنورة
 تعليم تبوك يعتمد تشكيل المجلس التعليمي الجديد
منطقة تبوك
 شرطة الرياض: القبض على أربعة أشخاص تورطوا بارتكاب جرائم سطو على المتاجر تحت تهديد السلاح ونشل الحقائب النسائية باستخدام الدراجات النارية
منطقة الرياض
 الصحة: تسجيل (383) حالة مؤكدة وتعافي (397) حالة جديدة
أبرز المواد
 “التجارة” تشهر بـ 5 مواطنين ومقيمين أدينوا بجريمة التستر في تشغيل مطعم للوجبات السريعة
أبرز المواد
 تقديراً لجهوده .. وزير الرياضه يصدر قراراً بترقية م.الشعبي استثنائياً للثالثة عشر
أبرز المواد
 وزير الموارد البشرية يوافق على تأسيس جمعية ” نساء المستقبل الأهلية “
أبرز المواد
 التحالف : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة
أبرز المواد
 أمانة الجوف ترفع 10 آلاف طن أنقاض ومخلفات خلال شهر
منطقة الجوف
 شرطة عسير : القبض على قائد مركبة ومرافقيه، بعد محاولة فراره بأحد أحياء أبها، وضبط بداخل مركبته سلاح غير مصرح وقطعة من مادة الحشيش
منطقة عسير
حوادث غامضة بإيران مجددا.. انفجار بمجمع للبتروكيماويات

حوادث غامضة بإيران مجددا.. انفجار بمجمع للبتروكيماويات

أبرز المواد
خطباء الجوامع بالمملكة يؤكدون أن التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية من أخذ الأسباب المشروعة

خطباء الجوامع بالمملكة يؤكدون أن التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية من أخذ الأسباب المشروعة

أبرز المواد
فريق الجامعة الإسلامية يحصد المركز الثالث في “تحدي نيوم” للذكاء الاصطناعي

فريق الجامعة الإسلامية يحصد المركز الثالث في “تحدي نيوم” للذكاء الاصطناعي

منطقة المدينة المنورة
تعليم تبوك يعتمد تشكيل المجلس التعليمي الجديد

تعليم تبوك يعتمد تشكيل المجلس التعليمي الجديد

منطقة تبوك

شرطة الرياض: القبض على أربعة أشخاص تورطوا بارتكاب جرائم سطو على المتاجر تحت تهديد السلاح ونشل الحقائب النسائية باستخدام الدراجات النارية

شرطة الرياض: القبض على أربعة أشخاص تورطوا بارتكاب جرائم سطو على المتاجر تحت تهديد السلاح ونشل الحقائب النسائية باستخدام الدراجات النارية
http://almnatiq.net/?p=914948
المناطق - واس

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على أربعة مواطِنين ـ تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث ـ، تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بالسطو على المتاجر والاعتداء على العاملين بها وسلب مبالغ مالية تحت التهديد بالأسلحة النارية والبيضاء ونشل الحقائب النسائية باستخدام الدراجات النارية، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب عدة جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

روابط ذات صلة

الصحة: تسجيل (383) حالة مؤكدة وتعافي (397) حالة جديدة

الصحة: تسجيل (383) حالة مؤكدة وتعافي (397) حالة جديدة
“التجارة” تشهر بـ 5 مواطنين ومقيمين أدينوا بجريمة التستر في تشغيل مطعم للوجبات السريعة

“التجارة” تشهر بـ 5 مواطنين ومقيمين أدينوا بجريمة التستر في تشغيل مطعم للوجبات السريعة
وزير الموارد البشرية يوافق على تأسيس جمعية ” نساء المستقبل الأهلية “

وزير الموارد البشرية يوافق على تأسيس جمعية ” نساء المستقبل الأهلية “

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*