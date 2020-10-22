تعليم تبوك يعتمد تشكيل المجلس التعليمي الجديد

تبوك - فايز السميري

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، اليوم، قرار تشكيل المجلس التعليمي بمنطقة تبوك للعام الدراسي 1442هـ.

وأوضح أمين المجلس التعليمي موسى بن سليمان الحربي، أن المجلس بتشكيله الجديد يهدف إلى المساهمة في رفع كفاءة الأداء التعليمي بالمنطقة, واقتراح الحلول المناسبة للجوانب التعليمية بالمنطقة, وترسيخ العمل المؤسسي والعمل بروح الفريق الواحد, إضافةً إلى رفع مستوى المشاركة في صناعة القرار وتوثيق التعاون والتواصل بين القائمين على التعليم والمجتمع والجهات الحكومية ذات العلاقة, فضلاً عن التنسيق وتبادل الخبرات بين القطاعات التعليمية ونقل الخبرات والتجارب الناجحة.

وبين “الحربي” أن المجلس يتولى حسب القواعد التنظيمية لمجالس التعليم العام في المناطق التعليمية مهام عدة من أهمها دراسة الموضوعات التعليمية والظواهر التربوية المحالة إليه واقتراح الحلول المناسبة لها, ووضع السبل الكفيلة بتطوير أعمال إدارة التعليم واقتراح تنظيم اللقاءات والبرامج المشتركة الهادفة بين الإدارة ومكاتب التعليم في المنطقة, إضافةً إلى دعم خدمة المجتمع والشراكة المجتمعية وأي مهام أخرى تسند إليه.

وأشار أمين المجلس إلى أن تشكيل المجلس التعليمي بالمنطقة جاء على النحو التالي : مدير التعليم رئيساً للمجلس ونائبه المساعد للشؤون التعليمية (بنين) وعضوية المساعدة للشؤون التعليمية (بنات) والمساعد للمدرسية والمساعد للخدمات المساندة ومستشاري مدير التعليم والمشرف العام على مكتب المدير العام وعدد من مديري الإدارات ومديري مكاتب التعليم.

كما شمل التشكيل اختيار مشرف ومشرفة وقائد وقائدة من مدارس المنطقة ومعلم ومعلمة وثلاثة طلاب وثلاث طالبات، إضافةً إلى اختيار ثلاثة من أولياء أمور الطلاب في عضوية المجلس.