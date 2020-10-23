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فريق الجامعة الإسلامية يحصد المركز الثالث في “تحدي نيوم” للذكاء الاصطناعي

فريق الجامعة الإسلامية يحصد المركز الثالث في “تحدي نيوم” للذكاء الاصطناعي

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فريق الجامعة الإسلامية يحصد المركز الثالث في “تحدي نيوم” للذكاء الاصطناعي

فريق الجامعة الإسلامية يحصد المركز الثالث في “تحدي نيوم” للذكاء الاصطناعي
http://almnatiq.net/?p=914956
المناطق - المدينة المنورة

حصد فريق الجامعة الإسلامية المركز الثالث في “تحدي نيوم” للذكاء الاصطناعي وهذا التحدى أحد مبادرات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي خصصت لطلبة الجامعات السعودية
ذلك عن مسار النقل بمشروع أتمتة نظام النقل العام(البنيةالتحتية) الفريق المكون :
من الطلاب عبدالرحمن مشعل الرحيلي ،الطيب كمال كرار،محمد اسماعيل العماوي ،بإشراف د. عبدالله محفوظ الشنقيطي و أ.د. أحمد بدر الدرين الخضر من كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات.
يشار إلى أن التحدي يرمي إلى تعزيز المجالات الابتكارية والإبداعية، و التوعية في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى بناء واستقطاب القدرات والمواهب الوطنية، سعيًا في إيجاد حلول ابتكارية تسهم في التغلب على عدد من التحديات في نيوم، حيث حظي التحدي بمشاركة ما يزيد عن 400 طالب وطالبة من 39 جامعة حول المملكة.
وفي سياق متصل هنأ سمو رئيس الجامعة الإسلامية الأستاذ الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان آل سعود الفريق الفائز باسمه وباسم جميع منسوبي الجامعة ، وقال سموه نحن جميعا في الجامعة نفخر بكم وبإنجازكم ، كما شكر سموه كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات عميدا ووكلاء وأعضاء هيئة تدريس وإداريين وطلاب
وقال سموه أن أهمية هذا الإنجاز تأتي من كونه خطوة استراتيجية فاعلة تصب في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، وذلك من خلال اكتشاف الابتكارات والمهارات الوطنية ، وخلق الفرص الاستثمارية المحلية .وإيجاد البدائل الخلاقة التي تسهم في جودة الحياة .

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