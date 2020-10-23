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خطباء الجوامع بالمملكة يؤكدون أن التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية من أخذ الأسباب المشروعة

خطباء الجوامع بالمملكة يؤكدون أن التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية من أخذ الأسباب المشروعة
http://almnatiq.net/?p=914959
المناطق - واس

تفاعل أصحاب الفضيلة خطباء الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اليوم مع الحملة الوطنية للتوعية بالتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بتناول الحديث عن أهمية التطعيم وأنه من الأخذ بالأسباب المشروعة.
جاء ذلك عبر تضمين خطب الجمعة اليوم حث الناس على أهمية اتخاذ الأسباب المشروعة لحماية النفس البشرية، ومن ذلك أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية لما فيه من حفظ النفس ومن تحقيقٍ للمقاصد الشرعية .
وأكد الخطباء أن فعل الأسباب من الإيمان بالقضاء والقدر، داعين المصلين إلى الأخذ بالتعليمات التي تصدرها الجهات الصحية بالمملكة التي تعمل على تحقيق الأمن الصحي لدى مختلف شرائح المجتمع.
ويأتي ذلك تماشياً مع رسالة الوزارة وأهدافها العامة لتفعيل دور المنابر الدعوية في الإسهام الفاعل في القيام بالواجب الشرعي تجاه المجتمع والوطن.
وتشهد منابر الجمعة بالمملكة نقلة نوعية في نوعية الطرح للموضوعات التي تواكب حاجة المجتمع وتلامس المستجدات وحديث الساعة، والحث على الالتفاف حول القيادة الرشيدة والاجتماع وعدم الفرقة والتحذير من الجماعات المتطرفة التي تتخذ من الدين مطية لتنفيذ مخططاتها، إلى جانب مواكبة الحملات التوعوية التي تنظمها مختلف أجهزة الدولة.

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