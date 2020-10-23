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حوادث غامضة بإيران مجددا.. انفجار بمجمع للبتروكيماويات

حوادث غامضة بإيران مجددا.. انفجار بمجمع للبتروكيماويات
http://almnatiq.net/?p=914962
المناطق - واس

وقع انفجار في مجمع ” خميني” للبتروكيماويات في ميناء خور موسى، على الخليج العربي، جنوب إقليم الأهواز، بعد ظهر الجمعة. ونقل موقع “عصر الجنوب” المحلي نقلا عن شهود عيان أن دوي انفجار سمع من وحدة “أروماتيك 100” لإنتاج البنزين ما أدى إلى اندلاع حريق في قسم كبير من مجمع البتروكيماويات.

وذكر الموقع أن وحدات الإنقاذ ورجال الإطفاء وصلوا إلى مكان الحادث لإخماد النيران.
يذكر أن مسلسل الحرائق والانفجارات في أجزاء مختلفة من إيران استمرت بشكل متواصل خلال الأسابيع الأخيرة، وطالت منشآت نووية وعسكرية، حيث وصفت بعضها بـ “عمليات تخريبية”.

وكان أهم تلك الحوادث هو انفجار في موقع نطنز النووي في أصفهان، في يوليو الماضي، ما أدى إلى تدمير شبه كامل لأجهزة الطرد المركزي من الجيل الجديد قد تعرض إلى انفجار أدى إلى تعطيل العمل فيه.

وأشار المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، إلى “وجود عمل تخريبي” و”تورط عناصر داخلية” فيه.

وكانت صحيفة” جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، كتبت في تقرير أنه وفقا للمعلومات الواردة، فإن انفجار نطنز كان “تخريبا ماديا” يهدف إلى تحذير إيران من تجاوز الخطوط الحمراء.

وأضافت أن “هدف الانفجار هو إرسال رسالة ردع لا لبس فيها مفادها أن التقدم نحو أسلحة نووية وتجاوز الخطوط الحمراء لن يتم التسامح معه”.

كما هزت انفجارات مهيبة شرق طهران، استهدفت إحداها قاعدة “خجیر” للصواريخ شرق طهران بالقرب من موقع بارتشين العسكري، في 26 يونيو/حزيران الماضي.

كذلك وقع انفجار آخر في 10 يوليو/تموز الماضي، في منطقة غرمدرّة، غرب طهران، استهدف قاعدة جوية تابعة للحرس الثوري، حيث أظهرت صور للأقمار الصناعية لشركة ” بلانيت لابز Planet labs” حدوث حرائق في مساحة 22 ألف متر مربع.

وكان رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني، قد وصف انفجار منشأة “نطنز ” النووية بأنها “حدثت بشكل غير طبيعي” فيما قال إن الحوادث الأخرى كانت بسبب “نقص تدابير السلامة” على حد تعبيره.

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