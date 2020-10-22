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لجنة أهالي البكيرية تزور المجلس البلدي لبلدية البكيرية

لجنة أهالي البكيرية تزور المجلس البلدي لبلدية البكيرية

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لجنة أهالي البكيرية تزور المجلس البلدي لبلدية البكيرية

لجنة أهالي البكيرية تزور المجلس البلدي لبلدية البكيرية
http://almnatiq.net/?p=914971
البكيرية -محمد المسلم .. عدسة محمد الخليفي

زار رئيس لجنة أهالي محافظة البكيرية المهندس علي بن محمد السويلم وعدد من أعضاء اللجنة المجلس البلدي لبلدية محافظة البكيرية، وكان في استقبالهم رئيس المجلس الأستاذ مسلم بن محمد المزيني وأعضاء المجلس البلدي وذلك بمقر المجلس البلدي الجديد.

وجرى خلال الزيارة استعراض احتياجات المحافظة من المشاريع والخدمات ومناقشة رفع مستوى الاستثمار وسبل التعاون بين الأهالي والمجلس البلدي والبلدية لرفع مستوى الخدمات المقدمة وتذليل الصعوبات، كما تم الاطلاع على قرارات المجلس في دورته الحالية والخطط التنموية التي يسعى للعمل عليها بدعم متواصل من بلدية المحافظة، كما تجولوا في المبنى الجديد للمجلس والاطلاع على مرفقات المبنى.
ورحب رئيس المجلس البلدي بزيارة رئيس وأعضاء لجنة أهالي البكيرية مؤكداً أن المجلس يسعد بتواصل لجنة الأهالي وجميع المواطنين.

من جانبه أشاد رئيس لجنة أهالي البكيرية بما تم الاطلاع عليه من جهود جبارة يقوم بها المجلس البلدي وبلدية محافظة البكيرية والانسجام التام بينهما والذي يصب في صالح تطوير العمل البلدي، مقدماً شكره لرئيس المجلس الأستاذ مسلم المزيني ولرئيس بلدية البكيرية الأستاذ يوسف الخليفة ولجميع أعضاء المجلس البلدي على الجهود المميزة والدائمة لخدمة المحافظة والمزاكز التابعة في جميع المجالات.
وفي ختام الزيارة قدم رئيس وأعضاء المجلس البلدي درعا تذكاريا لرئيس وأعضاء لجنة الأهالي بمناسبة هذه الزيارة.

 

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