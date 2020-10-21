وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بتقديم الرعاية الصحية العاجلة والمتخصصة للطفل يزن بن عبدالله عجاج .
وأكد سموه أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – تولي كل أبنائها المواطنين والمواطنات عنايتها واهتمامها وتشدد على توفير الرعاية الصحية لكل المرضى، سائلًا الله تعالى أن يمن على الطفل بموفور الصحة والعافية.
أمير الحدود الشمالية يوجه بتقديم الرعاية الصحية العاجلة والمتخصصة للطفل يزن عبدالله
وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بتقديم الرعاية الصحية العاجلة والمتخصصة للطفل يزن بن عبدالله عجاج .
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