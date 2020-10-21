أمير الحدود الشمالية يوجه بتقديم الرعاية الصحية العاجلة والمتخصصة للطفل يزن عبدالله

المناطق - واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بتقديم الرعاية الصحية العاجلة والمتخصصة للطفل يزن بن عبدالله عجاج .

وأكد سموه أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – تولي كل أبنائها المواطنين والمواطنات عنايتها واهتمامها وتشدد على توفير الرعاية الصحية لكل المرضى، سائلًا الله تعالى أن يمن على الطفل بموفور الصحة والعافية.