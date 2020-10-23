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المملكة ترحب بتوقيع اللجان العسكرية الليبية المشتركة لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة

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المملكة ترحب بتوقيع اللجان العسكرية الليبية المشتركة لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة

المملكة ترحب بتوقيع اللجان العسكرية الليبية المشتركة لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة
http://almnatiq.net/?p=914988

عبرت وزارة الخارجية عن ترحيب حكومة المملكة العربية السعودية بتوقيع اللجان العسكرية الليبية المشتركة لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا، برعاية الأمم المتحدة.
وأعربت الوزارة عن تطلع المملكة بأن يمهد الاتفاق الطريق لإنجاح التفاهمات الخاصة بالمسارين السياسي والاقتصادي، بما يسهم في تدشين عهد جديد يُحقق الأمن والسلام والسيادة والاستقرار لليبيا وشعبها الشقيق.

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