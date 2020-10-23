نتائج مميزة في ثاني أيام سباق النعيرية للهجن .. والأمريكي قاسم ناصر يُسجل نجاحات جديدة بـ “قاسم”

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تواصلت النتائج المميزة في ثاني أيام سباق النعيرية للهجن الذي يستمر حتى الـ 27 من شهر أكتوبر الحالي بعدد 114 شوطاً، منها 20 شوطاً للرموز، و26 شوطاً مفتوحاً، و66 شوطاً عاماً وشوطان للماراثون، وذلك على ميدان الملك فهد للهجن بالنعيرية.

وشهد اليوم الثاني لمنافسات “بكار عام” لمسافة ٤ كيلوات تحقيق فهد عبد الله التميمي المركز الأول، فيما حقق سعيد علي سعيد البريص المري المركز الأول في الشوط الثاني، وجاء عبد الله سعد بطي الفراج السبيعي أولاً في الشوط الثالث، فيما سجل سعود خالد سعود بن حثلين نفسه أولاً في الشوط الرابع، وحل أولاً في الشوط الخامس فيصل خالد سعود بن حثلين، وحقق مسعود علي راشد الفهيدة المري المركز الأول في الشوط السادس، وعلي زنيفر ناصر الغفران المري المركز الأول للشوط السابع، أما الشوط الثامن فكانت الأولوية لمهنا نواف بدر العواجي العنزي، وسجل أحمد مانع الدواس آل عامر نفسه في المركز الأول بالشوط التاسع .

أما جائزة المركز الأول للشوط العاشر فكانت من نصيب مطلق محمد ناصر محمد، وحل فهد جابر فهد الغيثاني المري أولاً في الشوط الحادي عشر، وجاء سعيد علي سعيد البريصي المري في المركز الأول للشوط الثاني عشر، وحل محمد غنام آل رزق اليامي في المركز الأول للشوط الثالث عشر، وسجل محمد علي محمد المري الأفضلية محققاً المركز الأول في الشوط الرابع عشر، فيما حقق سعيد علي سعيد البريصي المري المركز الأول في الشوط الخامس عشر، و سعد عبيد سليمان الدوسري في المركز الأول للشوط السادس عشر، وحل رشيد مرشود خلوي الحربي بالمركز الأول في الشوط السابع عشر ، فيما جاء حشر ظفر الهاجري أولاً في الشوط الثامن عشر ، وفهد عبدالله سالم القحطاني أولاً في الشوط التاسع عشر، وجاء سلطان سعيد عبدالرحمن القحطاني بالمركز الأول في الشوط العشرين.

وشهدت منافسات الفترة المسائية “رمز مفتوح بكار” تحقيق “زعزعة” للمركز الأول لمالكها محمد بن راشد المري، وسجلت “سحاب” نفسها في المركز الأول للشوط الثاني في مسابقة “رمز قعدان مفتوح” التي تعود ملكيتها إلى محمد معتق البلوي، وجاءت “شقراء” أولاً في الشوط الثالث “رمز عام” لمالكها فهد عبد الله جروح الشمري، وحققت “قاسم” التي تعود ملكيتها للأمريكي قاسم أبو ناصر المركز الأول في الشوط الرابع “رمز عام قعدان”، وسجلت “جلمودة” نفسها في المركز الأول في الشوط الخامس للمالك مبارك سلطان القحطاني، وجاء “الكايد” أولاً في الشوط السادس الذي يعود لمالكه نايف مرشد الشمري، وحقق المالك راشد محمد راشد الهاجري المركز الأول في الشوط السابع بـ “الحذرة” وجاء “متعب” في المركز الأول للشوط الثامن للمالك سعود فهيد الرملان، وحلت “لواهيب” في المركز الأول للشوط التاسع التي تعود ملكيتها لجابر عفاس المري، وجاء “جبار” أولاً في الشوط العاشر لمالكه حمد سعيد المري.