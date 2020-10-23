بمناسبة بدء الضخ من محطة تحلية حقل ..محافظ التحلية ينوه بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين لقطاع المياه

المناطق - فهد المريخي

نوّه معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبد الله بن ابراهيم العبدالكريم، بدعم ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظهما الله – لقطاع المياه . مثمناً حرصها الدائم على ضمان أمن الإمداد لتحقيق الرفاه والعيش الكريم للمواطنين.

جاء ذلك خلال تغريدة لمعاليه أطلقها على حسابه الرسمي على (تويتر) تعليقاً على تدشين ( التحلية) لانتاجها من المياه المحلاة بمحطة تحلية حقل والبالغ 17.000 م3 يومياً من المياه المحلاة، وامتدح معالي المحافظ جهود الكفاءات الوطنية بالمؤسسة التي وقفت وراء هذا الانجاز، وغيره من الانجازات والمشروعات التنموية التي تم تدشينها خلال الفترة الماضية.

واوضح معاليه ان خلال الشهرين الماضيين اكملنا الإنشاء وبدء الانتاج من خمسة محطات جديدة و ⁧‫حقل‬⁩ هي رقم(٦) اثر اقتصادي وتنموي كبير لهذه المحطات بخفض تكاليف التشغيل والصيانة واستهلاك الوقود مع زيادة للانتاج.

هذه الانجازات من كوادر ⁧‫التحلية‬⁩ تأتي بدعم لامحدود للتنمية من حكومتنا الرشيدة