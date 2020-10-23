مقتل 11 شخصا بأعمال عنف في ساحل العاج

المناطق - وكالات

أعلن في ساحل العاج أن 11 شخصا على الأقل قتلوا هذا الأسبوع، فيما يتبادل أنصار رئيس البلاد الحسن واتارا ومعارضوه المسؤولية عن تصاعد العنف قبل الانتخابات.

وقال رئيس بلدية دابو الساحلية جان كلود نيانجني جنوبي البلاد، إن “حوادث القتل ارتكبها مسلحون ببنادق وأسلحة بيضاء”، وأنه أصيب في المواجهات 40 شخصا.

ولقي نحو 30 شخصا مصرعهم منذ أغسطس في اشتباكات متعلقة بالانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 31 من الشهر الجاري حيث يسعى واتارا للفوز فيها بولاية جديدة بعدما أعاق ترشح العديد من شخصيات المعارضة.

وكانت المعارضة دعت إلى مقاطعة الانتخابات بعد إعلان واتارا عزمه على خوضها رغم القيود الدستورية التي تمنع ترشحه.