البنك الدولي يمنح السودان 370 مليون دولار

المناطق - وكالات

وقع السودان والبنك الدولي في الخرطوم اليوم الجمعة، اتفاقا تحصل بموجبه الحكومة السودانية على منحة قدرها 370 مليون دولار.

وقالت وكالة الأنباء السودانية: “تم اليوم في مقر البنك الدولي في الخرطوم التوقيع على اتفاقية بين حكومة السودان والبنك الدولي للحصول على منحة بقيمة حوالي 370 مليون دولار”.

وأوضحت وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي أن “المنحة بقيمة 370 مليون دولار وتشمل 200 مليون دولار من البنك الدولي كمنحة ما قبل إعفاء المتأخرات، و170 مليون دولار من شركاء السودان الأوربيين، وعلى وجه التحديد كل من الاتحاد الأوروبي، وألمانيا، وإيرلندا، وهولندا، والسويد”.

وبلغ معدل التضخم في البلاد 212% حسب إحصاءات رسمية صدرت في سبتمبر الماضي.

والأربعاء تظاهر العشرات في أجزاء متفرقة من العاصمة الخرطوم احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية، بينما تعاني البلاد من دين خارجي بلغ أكثر من 60 مليار دولار.