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٤ أشواط في أمريكا واليابان لسباقات الخيل تُؤهل الفائزين بها للمشاركة في كأس السعودية

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٤ أشواط في أمريكا واليابان لسباقات الخيل تُؤهل الفائزين بها للمشاركة في كأس السعودية

٤ أشواط في أمريكا واليابان لسباقات الخيل تُؤهل الفائزين بها للمشاركة في كأس السعودية
http://almnatiq.net/?p=915033
المناطق - واس

أعلن نادي سباقات الخيل اليوم عن مشاركة الفائزين بسباقات الأشواط الأربعة التأهيلية في الولايات المتحدة واليابان في ثلاثة سباقات ضمن فعاليات منافسات “كأس السعودية”.
وفي تعاون آخر بين نادي سباقات الخيل السعودي مع رابطة السباقات اليابانية يتم تنظيم سباق “كأس الأبطال” للفئة الأولى بقيمة 1.96 مليون دولار، على مسافة 1800 متر في مضمار تشوكيو الرملي في 6 ديسمبر المقبل، كنسخة تأهيلية ثانية لـ”كأس السعودية”، بالإضافة إلى “كأس بيقاسوس العالمي” للفئة الأولى بقيمة ثلاثة ملايين دولار أمريكي، والذي سيتم تنظيمه في 23 يناير 2021م بالولايات المتحدة الأمريكية.
وإضافة إلى ذلك، أُعلن عن “سباق كابيلاستيكس” في اليابان على مسافة 1200 متر للفئة الثالثة، في 13 ديسمبر المقبل في مضمار ناكاياما لسباق الخيل، بجائزة قدرها 703 آلاف دولار، كسباق تأهيلي لسباق الرياض الرملي “سبرنت” بجوائز تبلغ 1.5 مليون دولار على نفس المسافة في يوم كأس السعودية.
ورحب المدرب الياباني هيديوكي موري الذي قاد فريق Full Flat للفوز في الديربي السعودي 2020 أثناء فعاليات “كأس السعودية”، بهذا الاعتماد . وقال: “تحمّست للغاية عندما علمت بتحديد منافسات (كأس الأبطال) و(كابيلا ستيكس) كسباقات تأهيلية لسباق (كأس السعودية) ومنافسات (سبرنت الرياض)”.
وأضاف “الاتجاه السائد يتمثّل في تصنيف أداء الخيل اليابانية على المسار الرملي بأنّه أقل من أدائها على المسار العشبي؛ وبالتالي نحن بحاجة إلى هذا النوع من السباقات في اليابان، لقد قررت للتو سحب جواد Matera Sky من منافسات (كأس بريدرز)؛ للحفاظ على مجهوده ليتمكن من المشاركة في فعاليات (سبرنت الرياض)، حيث أتطلع إلى زيارة السعودية مجدداً في فبراير”.
فيما قال مدير الإستراتيجية والسباقات الدولية لنادي سباقات الخيل توم راين : “متحمسون للغاية للإعلان عن هذين السباقين اليابانيين المتميزين للحصول على مكانٍ مضمونٍ في بوابة انطلاق (كأس السعودية) وسباق الرياض الرملي (سبرنت) على التوالي، وقد شاركت الجياد التي حلت أولاً وثانياً في (كأس الأبطال) عام 2019م ،Chrysoberyl و Gold Dream، في (كأس السعودية) عام 2020م؛ مما يبرهن على قوة المتنافسين في كلا السباقين”.
وأضاف: ” الجهات التنظيمية تحرص على تشجيع المزيد من المتنافسين الدوليين في جميع السباقات، وليس فقط (كأس السعودية)؛ حيث نشعر بأن ارتباطنا بالسباق القوي في اليابان يعد خطوة مهمة بالنسبة لنا؛ كي نبني على نجاحات العام الأول”.
وأشار راين إلى أن “منافسات بيقاسوس لطالما جذبت أفضل جياد السباق في الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية تنظيمها عام 2017م، وهو ما نسعى إلى تحقيقه والترحيب بتلك الجياد في الرياض على كلا المسارين الرملي والعشبي”. وأضاف: “يمثل دعم الارتباط بين منافسات (كأس السعودية) والسباقات ذات الاهتمام العالمي مثل (كأس بيقاسوس العالمي) و(كأس بيقاسوس العالمي للمسار العشبي) عاملاً أساسياً لمواصلة النمو والتطوّر على منصة السباقات الدولية”.
وتشمل الفئة الأولى “كأس بيقاسوس العالمي” على جوائز بقيمة ثلاثة ملايين دولار أمريكي بمسافة 1800 متر؛ حيث سيتم تنظيمه على المسار الرملي في (جولف ستريم بارك) في فلوريدا يوم 23 يناير 2021م، وسيحصل الفائز بالسباق على بوابة المشاركة في “كأس السعودية” .
وستُجرى النسخة الثانية لـ”كأس السعودية” في نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت ١٩-٢٠ فبراير 2021، وسيعلن نادي سباقات الخيل السعودي خلال الفترة المقبلة عن أي قرارات تتعلق بالمشاركة في منافسات البطولة من حيث الاحتياطات والاحترازات لفيروس كورونا.

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