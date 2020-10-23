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مذكرة تفاهم بين جامعة جدة ورابطة الدوري السعودي للمحترفين

مذكرة تفاهم بين جامعة جدة ورابطة الدوري السعودي للمحترفين

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مذكرة تفاهم بين جامعة جدة ورابطة الدوري السعودي للمحترفين

مذكرة تفاهم بين جامعة جدة ورابطة الدوري السعودي للمحترفين
http://almnatiq.net/?p=915042
المناطق - واس

وُقعت أمس مذكرة تفاهم بين جامعة جدة ممثلةً بمعالي الدكتور عدنان بن سالم الحميدان ورابطة الدوري السعودي للمحترفين ممثلةً بالمهندس عبدالعزيز العفالق رئيس مجلس الإدارة، وبحضور المدير التنفيذي للرابطة عبدالعزيز الحميدي، في المجالات الرياضية والتدريبية والاستشارية.
وتهدف الاتفاقية التي جرى توقيعها في مقر الجامعة بمحافظة جدة، إلى تعزيز وصناعة بيئة رياضية مهنية تعليمية، من خلال مزج التعليم الجامعي في التخصصات التي توفرها الجامعة بالخبرة العملية التي تمتلكها الهيئات والاتحاد والأندية الرياضية، من أجل تأهيل جيل مختص من الكوادر الوطنية في الميدان الرياضي، يمتلك الكفاءة والمعرفة النظرية والخبرة العملية، بما يتوافق مع برنامج التحول الوطني 2020، ويحقق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
ويسعى الطرفان من خلال الاتفاقية، إلى الاستفادة من خريجي الجامعة في التخصصات الرياضية، واحتضانهم وتدريبهم من قبل الرابطة وأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتوفير بيئة مناسبة للعمل، مقابل استفادة منسوبي الرابطة والأندية من البرامج الأكاديمية والدورات التدريبية في الجامعة في التخصصات الرياضية والإدارية الرياضية، وذلك لرفع المستوى الأكاديمي والمهني للعاملين في المجال الرياضي.

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