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أمين عام مجلس التعاون يرحب بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

أمين عام مجلس التعاون يرحب بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا
http://almnatiq.net/?p=915045
المناطق - واس

رحب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بتوقيع أطراف النزاع في ليبيا لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في الأراضي الليبية كافة، بعد المفاوضات الناجحة في جنيف بين اللجان العسكرية الليبية المشتركة برعاية الأمم المتحدة.
وعبر الأمين العام عن أمله في أن يؤدي هذا الاتفاق إلى حل سياسي شامل يحقق الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق.

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