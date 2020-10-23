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قناة إسرائيلية: الدولة التالية على خط التطبيع هي قطر

قناة إسرائيلية: الدولة التالية على خط التطبيع هي قطر
http://almnatiq.net/?p=915047
المناطق - وكالات

أشارت القناة “13” الإسرائيلية، إلى أن التوقعات في إسرائيل تشير إلى أن الدولة العربية التالية التي ستوقع اتفاق التطبيع مع تل أبيب قد تكون قطر.

القناة رسميا.. الإعلان عن اتفاق إسرائيل والسودان على تطبيع العلاقات
وذكرت القناة في تقرير لها، أنه “بعد تصريح سابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن 5 دول عربية ستطبع علاقاتها مع إسرائيل، كثرت التساؤلات حول هذه الدول، وبعد إعلان تطبيع العلاقات مع السودان، كثر التساؤل حول هوية الدولة التالية”.

وأضافت: “قطر هي الدولة التالية على القائمة والأقرب بعد السودان لتطبيع العلاقات كنتاج للجهود الأمريكية في دفع دول أخرى لإعلان التطبيع مع إسرائيل”.

وتابعت: “إذا تم توقيع اتفاقية مع قطر، على غرار الاتفاقية الموقعة مع الإمارات والبحرين، والتي من المتوقع توقيعها مع السودان، فهذا إنجاز حقيقي.. قطر تعتبر راعية لحماس والإخوان المسلمين، والعلاقة الحميمة معها يمكن أن تؤدي إلى تسوية واستقرار في غزة تأمل إسرائيل في الوصول إليهما”.

وأكدت القناة الإسرائيلية أن “قطر ستكون المستفيدة من هذه الاتفاقية، حيث أن بين الأمور الجيدة هي طائرة F35. إذ من المتوقع إطلاق مثل هذه الصفقة بين الولايات المتحدة والإمارات، خاصة بعد أن سحبت إسرائيل رسميا اليوم معارضتها لهذه الخطوة، كما تطالب قطر بمثل هذه الطائرات لزيادة قدراتها العسكرية”.

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