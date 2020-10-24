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منظمة الصحة العالمية: نحن في مرحلة حرجة والأشهر المقبلة صعبة للغاية
http://almnatiq.net/?p=915050
المناطق - واس

دعا رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، البلدان المتضررة بإصابات عدوى كورونا المتزايدة إلى سرعة التحرك لمواجهة الموقف.
وقال جيبريسوس في مؤتمر صحفي اليوم بجنيف: إن الكثير من الدول تسير على طريق المخاطر، مضيفاً: نحن في مرحلة حرجة، خاصة في نصف الكرة الشمالي، والأشهر المقبلة ستكون صعبة للغاية.
وحث الحكومات على اتخاذ تدابير جديدة على الفور لمنع المزيد من الوفيات، والحفاظ على الخدمات الصحية من الانهيار.

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