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تحذيرات من “تسونامي” من إصابات كورونا في دول أوروبية

تحذيرات من “تسونامي” من إصابات كورونا في دول أوروبية
http://almnatiq.net/?p=915055

حذر وزير الصحة البلجيكي فرانك فاندينبروك من أن “تسونامي” كبير من الإصابات بفيروس كورونا قد يجتاح بلاده قريبًا، وسط ارتفاع أعداد الحالات في جميع أنحاء البلاد.
وقال فاندينبروك في تصريح له اليوم، إن الحالات الجديدة كانت قريبة من “تسونامي” حيث “لم تعد السلطات تسيطر على ما يحدث”.
وكانت السلطات البلجيكية قد بدأت منذ الاثنين الماضي تطبيق إجراءات جديدة لمحاولة وقف تفشي الجائحة، من بينها إغلاق جميع المطاعم لمدة أربعة أسابيع.
وبموجب القيود الجديدة أيضاً، لن يُسمح للمقيمين إلا برؤية شخص واحد آخر من خارج منزلهم، ويجب أن يعملوا من المنزل إن أمكن.

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