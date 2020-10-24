احدث الأخبار

تباين أسعار المعادن النفيسة.. والذهب مستقر رغم ضغوط الدولار القوي
أبرز المواد
 تركيا تمدد التنقيب شرقي المتوسط
أبرز المواد
 هل للطعام وتوقيته تأثير على النوم؟.. خبراء يجيبون
أبرز المواد
 كورونا يتفشى بطريقة “مرعبة”.. خبير يحذر: “المعركة طويلة”
أبرز المواد
 أمير عسير يطمئن على صحة مصابي حريق تنومة.. ونسبة الإخماد تصل إلى 75 ٪
أبرز المواد
 “خطأ ساذج” كشف تورط إيران بالتأثير على الانتخابات الأميركية
أبرز المواد
 تقرير وزارة التعليم الأمريكية يفضح “رشاوى قطر” للجامعات
أبرز المواد
 تحذير غير مسبوق من ترامب إلى إثيوبيا: مصر ستنسف سد النهضة
أبرز المواد
 دراسة دولية: جهود المملكة في التعليم عن بُعد أكثر جاهزية وتقدماً وفق 13 مؤشراً عالمياً
أبرز المواد
 ابن حثلين: آلية العبث الجديدة في الإبل الأولى من نوعها عالميا وقريبا الكشف عن تفاصيلها
أبرز المواد
 مجلس التعاون: تصريحات ماكرون تزيد من نشر ثقافة الكراهية ولا تخدم العلاقات بين الشعوب
أبرز المواد
 القبض على مواطن حاول تهريب 180 كجم من القات المخدر
أبرز المواد
تباين أسعار المعادن النفيسة.. والذهب مستقر رغم ضغوط الدولار القوي

تباين أسعار المعادن النفيسة.. والذهب مستقر رغم ضغوط الدولار القوي

أبرز المواد
تركيا تمدد التنقيب شرقي المتوسط

تركيا تمدد التنقيب شرقي المتوسط

أبرز المواد
هل للطعام وتوقيته تأثير على النوم؟.. خبراء يجيبون

هل للطعام وتوقيته تأثير على النوم؟.. خبراء يجيبون

أبرز المواد
كورونا يتفشى بطريقة “مرعبة”.. خبير يحذر: “المعركة طويلة”

كورونا يتفشى بطريقة “مرعبة”.. خبير يحذر: “المعركة طويلة”

أبرز المواد

تحذير غير مسبوق من ترامب إلى إثيوبيا: مصر ستنسف سد النهضة

تحذير غير مسبوق من ترامب إلى إثيوبيا: مصر ستنسف سد النهضة
http://almnatiq.net/?p=915065
المناطق - الرياض

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الجمعة، إلى التوصل إلى حل ودي للخلاف بشأن سد النهضة بين السودان ومصر من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، موجها تحذيرا غير مسبوق لأديس أبابا.

وقال حمدوك، في اتصال هاتفي مع ترامب إثر إعلان السودان وإسرائيل إقامة علاقات بينهما، إنه يأمل في التوصل إلى حل ودي.

وقال ترامب الذي أجرى المكالمة أمام صحفيين في البيت الأبيض، إنه أبلغ مصر أيضا نفس الشيء، مضيفا أن الوضع خطير وأنه قد ينتهي الأمر بالقاهرة بأن “تنسف ذلك السد”.

وتختلف السودان ومصر مع إثيوبيا حول ملء وتشغيل سد النهضة. وقال ترامب اليوم إنه توسط في اتفاق لحل القضية لكن إثيوبيا انتهكت الاتفاق مما دفعه إلى قطع تمويل عنها.

وذكر ترامب “توصلت إلى اتفاق معهم وبعد ذلك انتهكت إثيوبيا الاتفاق للأسف، وما كان ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك. كان خطأ كبيرا”.

وأضاف “لن يروا تلك الأموال أبدا ما لم يلتزموا بالاتفاق… لايمكن لوم مصر لشعورها ببعض الاستياء”.

وحث ترامب حمدوك على إقناع إثيوبيا بقبول الاتفاق لتسوية النزاع.

روابط ذات صلة

تباين أسعار المعادن النفيسة.. والذهب مستقر رغم ضغوط الدولار القوي

تباين أسعار المعادن النفيسة.. والذهب مستقر رغم ضغوط الدولار القوي
تركيا تمدد التنقيب شرقي المتوسط

تركيا تمدد التنقيب شرقي المتوسط
هل للطعام وتوقيته تأثير على النوم؟.. خبراء يجيبون

هل للطعام وتوقيته تأثير على النوم؟.. خبراء يجيبون

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*