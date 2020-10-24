احدث الأخبار

واشنطن: إيران وروسيا تحاولان التدخل في انتخابات 2020
أبرز المواد
 تباين أسعار المعادن النفيسة.. والذهب مستقر رغم ضغوط الدولار القوي
أبرز المواد
 تركيا تمدد التنقيب شرقي المتوسط
أبرز المواد
 هل للطعام وتوقيته تأثير على النوم؟.. خبراء يجيبون
أبرز المواد
 كورونا يتفشى بطريقة “مرعبة”.. خبير يحذر: “المعركة طويلة”
أبرز المواد
 أمير عسير يطمئن على صحة مصابي حريق تنومة.. ونسبة الإخماد تصل إلى 75 ٪
أبرز المواد
 “خطأ ساذج” كشف تورط إيران بالتأثير على الانتخابات الأميركية
أبرز المواد
 تقرير وزارة التعليم الأمريكية يفضح “رشاوى قطر” للجامعات
أبرز المواد
 تحذير غير مسبوق من ترامب إلى إثيوبيا: مصر ستنسف سد النهضة
أبرز المواد
 دراسة دولية: جهود المملكة في التعليم عن بُعد أكثر جاهزية وتقدماً وفق 13 مؤشراً عالمياً
أبرز المواد
 ابن حثلين: آلية العبث الجديدة في الإبل الأولى من نوعها عالميا وقريبا الكشف عن تفاصيلها
أبرز المواد
 مجلس التعاون: تصريحات ماكرون تزيد من نشر ثقافة الكراهية ولا تخدم العلاقات بين الشعوب
أبرز المواد
واشنطن: إيران وروسيا تحاولان التدخل في انتخابات 2020

واشنطن: إيران وروسيا تحاولان التدخل في انتخابات 2020

أبرز المواد
تباين أسعار المعادن النفيسة.. والذهب مستقر رغم ضغوط الدولار القوي

تباين أسعار المعادن النفيسة.. والذهب مستقر رغم ضغوط الدولار القوي

أبرز المواد
تركيا تمدد التنقيب شرقي المتوسط

تركيا تمدد التنقيب شرقي المتوسط

أبرز المواد
هل للطعام وتوقيته تأثير على النوم؟.. خبراء يجيبون

هل للطعام وتوقيته تأثير على النوم؟.. خبراء يجيبون

أبرز المواد

واشنطن: إيران وروسيا تحاولان التدخل في انتخابات 2020

واشنطن: إيران وروسيا تحاولان التدخل في انتخابات 2020
البيت الأبيض في واشنطن.
http://almnatiq.net/?p=915084
المناطق - الرياض

أعلن مدير “الاستخبارات الوطنية” الأميركية جون راتكليف أنّ روسيا وإيران حصلتا على معلومات تتعلّق بسجلّات الناخبين في الولايات المتّحدة وباشرتا إجراءات تهدف للتأثير على الرأي العام الأميركي في انتخابات الثالث من نوفمبر.

وقال راتكليف في مؤتمر صحافي إن إيران على وجه التحديد أرسلت عبر البريد الإلكتروني إلى ناخبين في الولايات المتّحدة رسائل “مخادعة” تهدف إلى “ترهيب الناخبين والتحريض على اضطرابات اجتماعية والإضرار بالرئيس ترامب”.

وأوضح مدير الاستخبارات الوطنية أنّ روسيا وإيران “اتّخذتا إجراءات محدّدة للتأثير على الرأي العام في ما يتعلّق بانتخاباتنا”، مؤكّداً أنّ الأجهزة الأمنية الأميركية خلصت إلى أنّ “معلومات متعلّقة بالقوائم الانتخابية حصلت عليها إيران، وبشكل منفصل، روسيا”.

وأضاف أنّ “هذه البيانات يمكن أن تستخدمها جهات أجنبية لمحاولة تزويد ناخبين مسجّلين بمعلومات كاذبة أملاً منها ببثّ الفوضى والارتباك وتقويض الثقة بالديموقراطية الأميركية”.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن قال ناخبون ديموقراطيون إنّهم تلقّوا رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني موجّهة إليهم شخصياً ومرسلة باسم جماعة “براود بويز” اليمينية المتطرّفة تأمرهم بالتصويت لصالح الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات المقرّرة في الثالث من نوفمبر.

ولم يوضح راتكليف ولا مدير مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” كريستوفر راي الذي وقف إلى جانبه خلال المؤتمر الصحافي، كيف حصلت روسيا وإيران على هذه البيانات، كما لم يشرحا كيف تعتزم موسكو الاستفادة منها.

وشدّد راي من جهته على أنّ النظام الانتخابي الأميركي سيظلّ آمناً و”صلباً”.

روابط ذات صلة

تباين أسعار المعادن النفيسة.. والذهب مستقر رغم ضغوط الدولار القوي

تباين أسعار المعادن النفيسة.. والذهب مستقر رغم ضغوط الدولار القوي
تركيا تمدد التنقيب شرقي المتوسط

تركيا تمدد التنقيب شرقي المتوسط
هل للطعام وتوقيته تأثير على النوم؟.. خبراء يجيبون

هل للطعام وتوقيته تأثير على النوم؟.. خبراء يجيبون

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*