أمير عسير يطمئن على صحة مصابي حريق تنومة.. ونسبة الإخماد تصل إلى 75 ٪

المناطق – عسير

اطمأن الأمير تركي بن طلال أمير عسير على صحة مصابي حريق تنومة وعددهم خمسة من أبطال الدفاع المدني أصيبوا بإصابات متفاوتة، حيث قام بزيارتهم بمستشفى النماص وتنومة.

والمصابون المنومون بمستشفى النماص هم سلمان العمري الذي استنشق غاز أول أكسيد الكربون الناتج عن الحريق، وخالد الشهري الذي تعرض للسقوط وأصيب بكدمات عضلية.

ووجه الأمير تركي بنقل الثلاثة المنومين بمستشفى تنومة إلى مستشفى النماص وهم العريف ظافر القحطاني والعريف عبد الله الشهراني والجندي عيسى أبوقرن.

كما وجه أمير عسير، مدير الشؤون الصحية بالمنطقة بتقديم كافة الخدمات الطبية ومتابعة حالة المصابين الصحية، مؤكدًا أن ما قاموا به من جهود هي محل اعتزاز وتقدير .

وبلغت نسبة الإخماد لليوم الثالث من نشوب حريق تنومة 75-70 ٪ على مساحة قدرت بـ1200*1500م وذلك بتكاتف جهود الجهات المشاركة وفرق الدعم المساندة.

وناقش الأمير تركي مع فريق علمي من وزارة الزراعة خطة استصلاح الغابات والأشجار المحترقة واستزراعها لتلافي الأضرار الناجمة عن حريق تنومة والذي مازالت أعمال مكافحته مستمرة.

واقتصرت حتى الآن الأضرار الناجمة عن حريق تنومة على الأضرار الطبيعية من خلال فقدان أشجار العرعر والشجيرات والحشائش الجافة، فيما لم يتم رصد أية أضرار بشرية أو مادية وفقًا للتقرير المعني برصد الحادثة.

وفي حريق تنومة تم تفعيل خطة معنية بالإستجابة لتهديد حرائق الغابات بعد دمج قيادات محافظتي النماص و تنومة بغرفة واحدة تتوسط منطقة الحريق، وتم تحديد منطقة إسناد ودعم الموقع بآليات من البلديات و الدفاع المدني والزراعة وفرق التطوع، بالتنسيق مع أرامكو للدعم الأرضي وطائرة الرش.

وقامت غرفة القيادة الميدانية لمواجهة حريق تنومة بتقسيم الحادث إلى قطاعات لمحاصرته، وتأمين بعض المنازل القريبة من موقع الحادث بوضع وحدات إطفاء، وطلب إخلاء بعض المنازل الواقعه في اتجاه الدخان إحترازيًا.

وقامت غرفة القيادة الميدانية بعمل خطة لإخلاء القرى إن لزم الأمر، وتجهيز دور إيواء مناسبة، وفتح خطوط مع نواب القرى للجاهزية.