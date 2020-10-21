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أمير جازان يدشن كورنيش شاطىء بيش ويطلق حزمة من المشروعات البلدية والتنموية بالمحافظة بأكثر من 41 مليون ريال

أمير جازان يدشن كورنيش شاطىء بيش ويطلق حزمة من المشروعات البلدية والتنموية بالمحافظة بأكثر من 41 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=915099
المناطق - فضة عطيف

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، مساء اليوم كورنيش شاطىء محافظة بيش الجديد وذلك ضمن جولته سموه التفقدية للمحافظة.
وأطلق سمو أمير المنطقة خلال الجولة، عدداً من المشروعات التنموية والخدمية بالكورنيش الشمالي لشاطئ بيش، المُنفّذ بمبادرة من شركة أرامكو السعودية، إضافة إلى العديد من المشروعات البلدية والطرق ومشروعات للتنمية الاجتماعي بالمحافظة بقيمة إجمالية بلغت ٤١٤١٣٩٧٣ ريالاً.
وشملت المشروعات مبنى قيادة قطاع حرس الحدود بمحافظة بيش، ومرسى الصيادين والشاطئ السياحيي بالكورنيش الشمالي بالمحافظة، بطول تجاوز ١،٧ كيلو متر، المتضمن مرافق وخدمات تشمل ساحات وملاعب رياضية وجلسات شبابية وجلسات مخصصة للعائلات، ومطاعم أكشاك لبيع الشاي والقهوة والمرطبات والوجبات الخفيفة، التي توفر احتياجات الزائرين، إلى جانب الخدمات المساندة لراحة ورفاهية مرتادي الشاطئ.
وتضمنت المشروعات التي دشنها سموه خلال حفلٍ نظمته محافظة بيش بهذه المناسبة، مشروع الحزام الدائري الشرقي بالمحافظة، وعدد من الطرق الرابطة بين الطرق الرئيسية في بيش، ومشروعات بلدية في مجالات السفلتة والإنارة ودرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار ومشروعات أنسنة واستثمارات بلدية، ومشروعات التنمية الاجتماعية المتمثلة في دعم الصيادين بالمحافظة، وتنفيذ مركز الأسر المنتجة الذي يخدم أكثر من ٤٠ أسرة من الأسر المنتجة بالمحافظة.
وأكد سمو الأمير محمد بن ناصر أهمية المشروعات المُدشّنة، على غرار مشروع الكورنيش الشمالي بشاطئ المحافظة، لاسيما وأنها مشروعات تزيد من الخدمات التنموية والسياحية لأهالي المنطقة وزوارها والمقيمين بها.
واستعرض سموه أهم المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها بالمحافظة ومنها مدينة جازان للصناعات الاساسية والتحويلية ،ومصفاة البترول التي بدأ تشغيلها التجريبي وغيرها من المشروعات التنموية والخدمية بالمنطقة، والتي تحظى بدعم كامل ورعاية دائمة من القيادة الرشيدة، موجهاً مدراء الجهات الحكومية والخدمية ورجال الاعمال والأهالي بمضاعفة الجهود والتعاون الجاد لتحقيق كل ما يخدم الجميع ويذلل العقبات التي قد تعترض تنفيذ المشروعات التنموية.
حضر الجولة وحفل التدشين مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري ونائب رئيس شركة أرامكو لعمليات التكرير المهندس سليمان بن عامر البرقان ونائب الرئيس لشؤون أرامكو السعودية المهندس نبيل بن أحمد النعيم
والرئيس التفيذي لمدينة جازان للصناعات الاساسية والتحويلية المهندس عبدالهادي بن عبدالرحمن الجهني ووكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان ومحافظ بيش حسن بن عبدالله أبو شرحة وعدد من المسؤولين.

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