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محافظ وأهالي عنيزة يزورون مهرجان رمان القصيم الرابع بالشيحية

محافظ وأهالي عنيزة يزورون مهرجان رمان القصيم الرابع بالشيحية

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السليم : من أميز مهرجانات المنطقة..

محافظ وأهالي عنيزة يزورون مهرجان رمان القصيم الرابع بالشيحية

محافظ وأهالي عنيزة يزورون مهرجان رمان القصيم الرابع بالشيحية
http://almnatiq.net/?p=915114
المناطق - عنيزة

زار محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم وعدد من أهالي المحافظة مساء يوم أمس الجمعة، فعاليات مهرجان رمان القصيم الرابع بالشيحية على مستوى منطقة القصيم، والذي تنظمه بلدية محافظة البكيرية وإشراف مركز الشيحية وشركاء النجاح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجمعية التعاونية الزراعية بالشيحية، بحضور وكيل محافظة عنيزة الأستاذ سعد بن عبدالله السليم ورئيس لجنة الأهالي بالإنابة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله السليم ،وكان في استقبالهم محافظ البكيرية المهندس صالح الخليفة ورئيس مركز الشيحية الأستاذ خالد الربيعان والمدير التنفيذي الأستاذ علي العقل .
وتجول الجميع داخل المهرجان وشارك في المهرجان أكثر من 75 عارضاً للرمان، وشاهدوا أركان الأسر المنتجة وعددها 120 أسرة، وأطلعوا على أركان الدوائر الحكومية وعربات الفود ترك .

وفِي ختام الزيارة قدمت إدارة المهرجان درع تكريمي وإهداء لمحافظ عنيزة.

وأشاد محافظ عنيزة بما شاهده في المهرجان من برامج وأنشطة متميزة لتنشيط الحراك الإقتصادي وخلق فرص لكسب الشباب والأسر علاوة على النهوض بالسياحة الداخلية وخاصة الزراعية وضرورة جذب الزوار بفعاليات سياحية محفزة، وقدم شكره لمحافظ البكيرية المهندس صالح بن عبدالعزيز الخليفة ولرئيس البلدية رئيس اللجان العاملة الأستاذ يوسف بن عبدالله الخليفة ولرئيس مركز الشيحية الأستاذ خالد بن ماضي الربيعان وللجان العاملة مؤكدا أن مهرجان الرمان يعد من أفضل وأميز المهرجانات التي تتميز بها المنطقة.

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