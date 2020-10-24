احدث الأخبار

الخطوط السعودية تزيد عدد وجهاتها الدولية إلى 33
أبرز المواد
 البرازيل.. 30 ألف إصابة و571 وفاة جديدة بكورونا
أبرز المواد
 النقد الدولي: شطب السودان من قائمة رعاة الإرهاب الأمريكية يمهد الطريق لإعفائه من الديون
أبرز المواد
 قتلى بتحطم طائرة تابعة للبحرية الأمريكية في ألاباما
أبرز المواد
 بايدن: 3 دول ستدفع ثمن تدخّلها في الانتخابات إذا أصبحت رئيساً
أبرز المواد
 خطة لترحيل 70 % من العمالة الوافدة في الكويت
أبرز المواد
 أطعمة لا ينصح بتناولها على الريق
أبرز المواد
 محافظ وأهالي عنيزة يزورون مهرجان رمان القصيم الرابع بالشيحية
منطقة القصيم
 الأمير فهد بن منصور بن ناصر رئيساً لاتحاد رواد الأعمال الشباب وللقمة الافتراضية للاتحاد 2020 لدول مجموعة العشرين
أبرز المواد
 الكويت تعرب عن تأييدها لبيان منظمة التعاون الإسلامي الرافض لنشر الرسوم المسيئة
أبرز المواد
 أمير جازان يدشن كورنيش شاطىء بيش ويطلق حزمة من المشروعات البلدية والتنموية بالمحافظة بأكثر من 41 مليون ريال
منطقة جازان
 السفير المعلمي يؤكد حرص المملكة على تنظيم كل ما يتصل بأنظمة الأقمار الصناعية
أبرز المواد
الخطوط السعودية تزيد عدد وجهاتها الدولية إلى 33

الخطوط السعودية تزيد عدد وجهاتها الدولية إلى 33

أبرز المواد
البرازيل.. 30 ألف إصابة و571 وفاة جديدة بكورونا

البرازيل.. 30 ألف إصابة و571 وفاة جديدة بكورونا

أبرز المواد
النقد الدولي: شطب السودان من قائمة رعاة الإرهاب الأمريكية يمهد الطريق لإعفائه من الديون

النقد الدولي: شطب السودان من قائمة رعاة الإرهاب الأمريكية يمهد الطريق لإعفائه من الديون

أبرز المواد
قتلى بتحطم طائرة تابعة للبحرية الأمريكية في ألاباما

قتلى بتحطم طائرة تابعة للبحرية الأمريكية في ألاباما

أبرز المواد

الخطوط السعودية تزيد عدد وجهاتها الدولية إلى 33

الخطوط السعودية تزيد عدد وجهاتها الدولية إلى 33
http://almnatiq.net/?p=915140

أعلنت الخطوط السعودية أنها زادت عدد الوجهات الدولية لرحلاتها إلى 33 وجهة، وذلك للمسافرين المصرح لهم.

وأعلنت الشركة، عن جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية لـ 33 وجهة حتى الآن، تشمل مدن في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة.

وأضافت أن القائمة الجديدة تشمل 6 مدن في الشرق الأوسط و13 في آسيا و8 في أوروبا والولايات المتحدة و6 في إفريقيا.

وطالبت الخطوط السعودية من جميع المسافرين اتباع الإرشادات واشتراطات السفر بسبب جائحة كورونا، مبينة أن الرحلات متاحة للحجز حسب توفرها.

روابط ذات صلة

البرازيل.. 30 ألف إصابة و571 وفاة جديدة بكورونا

البرازيل.. 30 ألف إصابة و571 وفاة جديدة بكورونا
النقد الدولي: شطب السودان من قائمة رعاة الإرهاب الأمريكية يمهد الطريق لإعفائه من الديون

النقد الدولي: شطب السودان من قائمة رعاة الإرهاب الأمريكية يمهد الطريق لإعفائه من الديون
قتلى بتحطم طائرة تابعة للبحرية الأمريكية في ألاباما

قتلى بتحطم طائرة تابعة للبحرية الأمريكية في ألاباما

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*