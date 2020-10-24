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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم (السبت)، فوز نادي الهلال بالمركز الأول للمسؤولية الاجتماعية للأندية للموسم الرياضي 2019- 2020.

وأوضح الاتحاد أن الهلال حصد المركز الأول نظير مبادرته للعناية بلاعبي دوري الأحياء، والتي بلغت كلفتها 150 ألف ريال، واستفاد منها 4 آلاف لاعب.اتحاد الكرة يعلن فوز الهلال بالمركز الأول لجائزة المسؤولية الاجتماعية للأندية كما فاز نادي الخليج بالمركز الثاني، عن مبادرة فصول المستقبل، التي تكلفت 100 ألف ريال، واستفاد منها 120 طالبًا وطالبة من الطلاب الموهوبين.

ومنح الاتحاد المركز الثالث لنادي الفيصلي، لقاء مبادرة “قدرات”، التي تعمل على الاكتشاف المبكر للموهوبين وتوجيههم للمجالات المناسبة لهم، بتكلفة بلغت 50 ألف ريال، واستفاد منها 65 شخصًا من الفئة العمرية المستهدفة.