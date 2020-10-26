احدث الأخبار

جوجل تواجه واحدة من أكبر قضايا مكافحة الاحتكار منذ عقدين
أبرز المواد
 هيئة الأركان اليمنية: إحراز تقدم نوعي في المعارك ضد ميليشيا الحوثي خلال الأيام الماضية
أبرز المواد
 “التعليم” : طلاب الجامعات يسهمون في تقديم حلول ابتكارية بنيوم
أبرز المواد
 3 صقور في مزاد نادي الصقور السعودي بقيمة 495 ألف ريال
أبرز المواد
 وزارة الحج والعمرة توضح ضوابط تقديم الخدمات للمعتمرين من خارج المملكة
أبرز المواد
 الجيش اليمني يحبط محاولة تقدم للحوثيين في صعده
أبرز المواد
 “فنون الشمالية ” تدعو الفنانين والفنانات التشكيلين سرعة التسجيل لديها
منطقة الحدود الشمالية
 599 وظيفة شاغرة في وزارة الصحة التقديم غداً
أبرز المواد
 أمير منطقة حائل وسمو نائبه يعزيان أسرة الحمد
منطقة حائل
 أمير القصيم يضع حجر الأساس لمشروع مركز حفظ وإكثار النباتات المحلية بالبكيرية ويدشن حملة “أرض القصيم خضراء” في مرحلتها السادسة
منطقة القصيم
 جامعة تبوك تتعاون مع جامعة هونغ كونغ بوليتكنك لاستحداث برامج أكاديمية في مجالي السياحة والفندقة
منطقة تبوك
 محافظ ضباء يفتتح مبنى وحدة الخدمات الشاملة التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية بتبوك
منطقة تبوك
جوجل تواجه واحدة من أكبر قضايا مكافحة الاحتكار منذ عقدين

جوجل تواجه واحدة من أكبر قضايا مكافحة الاحتكار منذ عقدين

أبرز المواد
هيئة الأركان اليمنية: إحراز تقدم نوعي في المعارك ضد ميليشيا الحوثي خلال الأيام الماضية

هيئة الأركان اليمنية: إحراز تقدم نوعي في المعارك ضد ميليشيا الحوثي خلال الأيام الماضية

أبرز المواد
“التعليم” : طلاب الجامعات يسهمون في تقديم حلول ابتكارية بنيوم

“التعليم” : طلاب الجامعات يسهمون في تقديم حلول ابتكارية بنيوم

أبرز المواد
3 صقور في مزاد نادي الصقور السعودي بقيمة 495 ألف ريال

3 صقور في مزاد نادي الصقور السعودي بقيمة 495 ألف ريال

أبرز المواد

جوجل تواجه واحدة من أكبر قضايا مكافحة الاحتكار منذ عقدين

جوجل تواجه واحدة من أكبر قضايا مكافحة الاحتكار منذ عقدين
http://almnatiq.net/?p=915182
المناطق - الرياض

تواجه “عملاق التكنولوجيا” غوغل واحدة من أكبر قضايا مكافحة الاحتكار منذ عقدين، حيث تقاضي وزارة العدل الأميركية الشركة الرائدة بسبب “سلوك مضاد للمنافسة”.

وزارة العدل الأميركية أقامت دعوى قضائية ضد شركة غوغل تتههما بـاستخدام أساليب مانعة للمنافسة للحفاظ على مكانتها، واحتكار سوق محركات البحث على الإنترنت وأنشطة الإعلانات ذات الصلة.

وفي الواقع فإن غوغل تستحوذ على أكثر من 92 في المئة من سوق محركات البحث عالميا، وكي تصل إلى هذه المكانة، قامت بصفقات حصرية للسيطرة على السوق وسد الطريق على أي شركة تحاول المنافسة في نفس المجال.

ففي سوق الهواتف الذكية، تستحوذ غوغل على 95 في المئة من سوق محركات البحث من خلال وضع محركها محرك البحث الرئيسي سواء على أنظمتها للتشغيل، آندرويد، أو على أنظمة تشغيل أجهزة الآيفون، حيث تدفع غوغل ما يصل إلى 8 مليارات دولار سنويا إلى أبل مقابل هذا الامتياز.

وكما هو الحال بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر حيث يعد محرك بحث غوغل هو المحرك الرئيسي على أغلب المتصفحات المختلفة وبحصة تصل إلى 87 في المئة عالميا.

ومن وجهة نظر الحكومة الأميركية، فإن السماح لشركة غوغل بمواصلة طرقها المانعة للمنافسة، سيؤدي إلى فقد الموجة التالية من المبتكرين، وقد لا يستفيد الأميركيون أبدا من ظهور شركة مماثلة لغوغل مستقبلا.

أما الشركة نفسها فترى أن خطوة الحكومة معيبة للغاية، ومن شأنها الإضرار بالمستهلكين فعلا ،لأنها ستدعم بشكل مصطنع خيارات البحث منخفضة الجودة وترفع أسعار الهواتف.

وإجمالا فإن هذه القضية قد تؤدي إلى تقسيم الشركة، من خلال فصل محركات البحث عن أنشطة الإعلانات، كما أنها قد تفتح الباب أمام سن تشريعات من شأنها الحد من هيمنة عمالقة شركات التكنولوجيا الأميركية على الاقتصاد الرقمي بما في ذلك شركة فيسبوك وأبل وأمازون.

روابط ذات صلة

هيئة الأركان اليمنية: إحراز تقدم نوعي في المعارك ضد ميليشيا الحوثي خلال الأيام الماضية

هيئة الأركان اليمنية: إحراز تقدم نوعي في المعارك ضد ميليشيا الحوثي خلال الأيام الماضية
“التعليم” : طلاب الجامعات يسهمون في تقديم حلول ابتكارية بنيوم

“التعليم” : طلاب الجامعات يسهمون في تقديم حلول ابتكارية بنيوم
3 صقور في مزاد نادي الصقور السعودي بقيمة 495 ألف ريال

3 صقور في مزاد نادي الصقور السعودي بقيمة 495 ألف ريال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*