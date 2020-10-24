إقالة البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر

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قررت إدارة نادي النصر السعودي إقالة البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق الأول من منصبه، بحسب ما أعلنته قناة (24 الرياضية) السعودية

وأضاف بيان القناة الذي ظهر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي تويتر “إلغاء عقد فيتوريا، وتكليف مدرب شباب النصر الكرواتي الين هورفارت لقيادة الفريق أمام الأهلي في دور الأربعة بكأس الملك

وأكدت عدة مصادر مقربة من إدارة نادي النصر عن تفكير صفوان السويكت رئيس النادي ومساعديه بإقاله فيتوريا بعد الغضب الجماهيري الذي لاحقه خلال الفترة الماضية، وخصوصاً وأن اداء الفريق لا يطمئن منذ الخسارة أمام بيرسبوليس الإيراني بنصف نهائي دوري أبطال آسيا

ويلتقي النصر يواجه نظيره أهلي جدة ضمن منافسات نصف نهائي كأس الملك، يوم الثلاثاء القادم في مبارة تعد هي الفرصة الأخيرة لفيتوريا لتحسين صورته أمام الجماهير

يذكر أن فيتوريا قد تولي تدريب النصر الموسم قبل الماضي وخاض مع العالمي 74 مباراة، وحقق 59 فوزًا مقابل 11 تعادلًا و14 هزيمة، وحقق خلالها بطولتي الدوري السعودي، ولقب كأس السوبر السعودي بداية الموسم الماضي على حساب نادي التعاون